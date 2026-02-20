علي قدورة يكشف كواليس خلافه مع حسن شاكوش: الأمر لم يتعدَ توزيع الأغاني

كشف مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة تفاصيل الخلافات التي نشأت بينه وبين حسن شاكوش، مؤكّدًا أن الأمر كان مرتبطًا بنجاحات بعض المهرجانات المشتركة بينهم وليس بسبب أي مشكلة شخصية.

شاكوش وبيكا

وأوضح خلال استضافته في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى على قناة قناة الحدث اليوم، أن أغنية "وداع يا دنيا" التي جمعته مع شاكوش وبيكا حققت أكثر من 270 مليون مشاهدة، لكنها لم تكن سبب الخلاف.

توزيع الأغاني بين الشركاء

وأشار إلى أن النزاع الأساسي كان حول توزيع الأغاني بين الشركاء، حيث كان من المفترض الاتفاق على توزيعها بشكل عادل، لكن بيكا حصل على الأغاني كلها، مما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين شاكوش على أغاني أخرى.

مواجهة مباشرة مع شاكوش

وأكد قدورة أن الخلاف لم يصل إلى مواجهة مباشرة مع شاكوش، وأن معظم ما نشر في الإعلام عن الخلاف لم يكن دقيقًا، حيث تم نسب تصريحات له لم تصدر عنه.

كما شدد على أنه بعد اعتزاله أصبح بعيدًا عن مجال المهرجانات، ويتحدث فقط عند الحاجة مع الحفاظ على موقفه المهني والشخصي.