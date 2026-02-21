ماركو روبيو: اتفاق لتأمين هدنة إنسانية في السودان وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة

بحث وزير الخارحية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيرته البريطانية مستجدات الأزمة الأوكرانية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: “اتفاق بين واشنطن ولندن على ضرورة تأمين هدنة إنسانية في السودان”.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه تم التوافق بين واشنطن ولندن على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة.

وفي وقت لاحق ؛ قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه إلى إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر، مشيراً إلى أن روبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويناقش معه الملف الإيراني.