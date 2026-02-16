51 دولة تستقبل المصريين بلا تأشيرة بعد مستجدات قرار الخارجية الأمريكية| تفاصيل

في تطور لافت على صعيد حرية التنقل، أظهرت أحدث التحديثات الدولية اتساع قائمة الدول التي تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة أو عبر تأشيرة تُمنح عند الوصول، لتصل إلى 51 وجهة حول العالم. ويمنح هذا التوسع المسافرين المصريين خيارات أرحب للتنقل بين قارات متعددة بسهولة وإجراءات مبسطة.

ويأتي ذلك في وقت تصاعد فيه الحديث عن سياسات التأشيرات عالميًا، لا سيما بعد التقارير المتعلقة بقرارات صادرة عن الخارجية الأمريكية بشأن تنظيم أو تعليق إصدار التأشيرات لبعض الجنسيات، من بينها مصر، ما أعاد توجيه أنظار المسافرين نحو الوجهات التي يمكن دخولها بجواز السفر المصري دون تعقيدات مسبقة.

وبحسب تقرير عام 2025 الصادر عن مؤسسة Henley & Partners ضمن تصنيف Henley Passport Index، فإن هذه التسهيلات تعكس تحسنًا نسبيًا في فرص التنقل المتاحة لحاملي جواز السفر المصري.

ويعتمد المؤشر على بيانات رسمية صادرة عن International Air Transport Association، ما يمنحه درجة عالية من الدقة والموثوقية في تقييم قوة جوازات السفر عالميًا.

تسهيلات سفر تعزز حركة التنقل

يمنح هذا التوسع في قائمة الوجهات المتاحة للمصريين فرصة أكبر لاختيار وجهات سياحية وتجارية متنوعة عبر آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا ومنطقة الكاريبي، مع اختلاف مدد الإقامة التي تتراوح غالبًا بين 30 و90 يومًا وفقًا لأنظمة كل دولة.

ورغم الإعفاء من التأشيرة المسبقة، تبقى هناك اشتراطات أساسية، من بينها:

أن يكون جواز السفر ساريًا لفترة تتجاوز مدة الإقامة.

إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الرحلة.

وجود تذكرة عودة أو متابعة السفر.

يُفضَّل الحصول على تأمين صحي للسفر.

تقديم بيانات واضحة حول مقر الإقامة وخطة الرحلة عند الطلب.

الدول التي يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة مسبقة في 2025

تشمل القائمة الدول الآتية: