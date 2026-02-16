قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
أصل الحكاية

51 دولة تستقبل المصريين بلا تأشيرة بعد مستجدات قرار الخارجية الأمريكية| تفاصيل
ولاء خنيزي

في تطور لافت على صعيد حرية التنقل، أظهرت أحدث التحديثات الدولية اتساع قائمة الدول التي تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة أو عبر تأشيرة تُمنح عند الوصول، لتصل إلى 51 وجهة حول العالم. ويمنح هذا التوسع المسافرين المصريين خيارات أرحب للتنقل بين قارات متعددة بسهولة وإجراءات مبسطة.

ويأتي ذلك في وقت تصاعد فيه الحديث عن سياسات التأشيرات عالميًا، لا سيما بعد التقارير المتعلقة بقرارات صادرة عن الخارجية الأمريكية بشأن تنظيم أو تعليق إصدار التأشيرات لبعض الجنسيات، من بينها مصر، ما أعاد توجيه أنظار المسافرين نحو الوجهات التي يمكن دخولها بجواز السفر المصري دون تعقيدات مسبقة.

وبحسب تقرير عام 2025 الصادر عن مؤسسة Henley & Partners ضمن تصنيف Henley Passport Index، فإن هذه التسهيلات تعكس تحسنًا نسبيًا في فرص التنقل المتاحة لحاملي جواز السفر المصري.

ويعتمد المؤشر على بيانات رسمية صادرة عن International Air Transport Association، ما يمنحه درجة عالية من الدقة والموثوقية في تقييم قوة جوازات السفر عالميًا.

تسهيلات سفر تعزز حركة التنقل

يمنح هذا التوسع في قائمة الوجهات المتاحة للمصريين فرصة أكبر لاختيار وجهات سياحية وتجارية متنوعة عبر آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوقيانوسيا ومنطقة الكاريبي، مع اختلاف مدد الإقامة التي تتراوح غالبًا بين 30 و90 يومًا وفقًا لأنظمة كل دولة.

ورغم الإعفاء من التأشيرة المسبقة، تبقى هناك اشتراطات أساسية، من بينها:

  • أن يكون جواز السفر ساريًا لفترة تتجاوز مدة الإقامة.
  • إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الرحلة.
  • وجود تذكرة عودة أو متابعة السفر.
  • يُفضَّل الحصول على تأمين صحي للسفر.
  • تقديم بيانات واضحة حول مقر الإقامة وخطة الرحلة عند الطلب.

الدول التي يمكن للمصريين دخولها دون تأشيرة مسبقة في 2025

تشمل القائمة الدول الآتية:

  • Barbados — بربادوس
  • Benin — بنين
  • Bolivia — بوليفيا
  • Burundi — بوروندي
  • Cambodia — كمبوديا
  • Cape Verde — الرأس الأخضر
  • Comoros — جزر القمر
  • Cook Islands — جزر كوك
  • Djibouti — جيبوتي
  • Dominica — دومينيكا
  • Ghana — غانا
  • Guinea — غينيا
  • Guinea-Bissau — غينيا بيساو
  • Haiti — هايتي
  • Hong Kong — هونغ كونغ
  • Indonesia — إندونيسيا
  • Iran — إيران
  • Jordan — الأردن
  • Kenya — كينيا
  • Kiribati — كيريباتي
  • Laos — لاوس
  • Lebanon — لبنان
  • Macau — ماكاو
  • Madagascar — مدغشقر
  • Malaysia — ماليزيا
  • Maldives — المالديف
  • Marshall Islands — جزر مارشال
  • Mauritius — موريشيوس
  • Micronesia — ولايات ميكرونيزيا المتحدة
  • Mozambique — موزمبيق
  • Nepal — نيبال
  • Nicaragua — نيكاراغوا
  • Niue — نيوي
  • Palau — بالاو
  • Rwanda — رواندا
  • Samoa — ساموا
  • Senegal — السنغال
  • Seychelles — سيشل
  • Sierra Leone — سيراليون
  • Somalia — الصومال
  • South Sudan — جنوب السودان
  • Sri Lanka — سريلانكا
  • Saint Kitts and Nevis — سانت كيتس ونيفيس
  • Saint Vincent and the Grenadines — سانت فنسنت وجزر غرينادين
  • Tajikistan — طاجيكستان
  • Tanzania — تنزانيا
  • The Gambia — غامبيا
  • Timor-Leste — تيمور الشرقية
  • Tuvalu — توفالو
  • Yemen — اليمن
  • Zimbabwe — زيمبابوي
