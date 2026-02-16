طلقني وإن غاب القط ضمن الأعلى تحقيقا للايرادات في السينما السعودية

تمكن فيلمي”إن غاب القط" من بطولة آسر ياسين، وفيلم طلقني لكريم محمود عبد العزيز من من التواجد الي قائمة الافلام الاعلي تحقيقًا للايرادات في السينمات السعودية هذا الاسبوع.

فيلم إن غاب القط، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين ، وقد تمكن من تصدر شباك التذاكر في مصر ، منذ طرحه في السينمات

.

اما فيلم طلقني وهو من من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.