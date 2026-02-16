قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
أخبار العالم

منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء

هاجر رزق

مثل نافيد أكرم، المتهم بتنفيذ هجوم شاطئ بوندي في مدينة سيدني أمام القضاء الأسترالي اليوم الاثنين في أول ظهور له منذ الاعتداء.

وتتهم السلطات نافيد أكرم البالغ من العمر 24 عاما ووالده ساجد 50 عاما، الذي قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم، بإطلاق النار أثناء احتفال يهودي أُقيم على شاطئ بوندي في 14 ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وظهر نافيد من محبسه عبر تقنية الفيديو لنحو 5 دقائق، حيث أفاد بيان صادر عن المحكمة ووسائل إعلام محلية بأن الجلسة ركّزت على إجراءات تقنية، من بينها تمديد أوامر حظر نشر هوية بعض الضحايا.

ولم ينطق المتهم سوى بكلمة واحدة هي "نعم"، ردا على سؤال القاضي عما إذا كان قد سمع النقاش المتعلق بتمديد أوامر حظر النشر.

وكان أكرم يرتدي سترة خضراء، ووضع يديه في حجره بينما كان يستمع إلى الجلسة القصيرة، وكان شعره محلوقا.

وهو ووالده متهمان بتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في أستراليا من خلال استهداف احتفال يهودي بعيد الأنوار.

يذكر  أن الرجلين ألقيا ثلاث قنابل أنبوبية مملوءة بكرات فولاذية، إضافة إلى "قنبلة كرة تنس"، داخل احتفال الحانوكا في متنزه آرتشر، بعد ركن السيارة قرب جسر مشاة في كامبل باريد، قبل أن يبدأ بإطلاق النار.

ولم تنفجر أي من القنابل الأنبوبية، رغم أن تحليلا أوليا للشرطة أظهر أنها كانت صالحة للاستخدام.

ويزعم أنه تم العثور على قنبلة على شكل صندوق في صندوق السيارة الخلفي، كما عثر داخل المركبة على علمين مرسومين يدويا لتنظيم "داعش".

وتقول الشرطة إن 55 شخصا أصيبوا بالرصاص خلال الهجوم. وقد قتل 15 شخصا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وناجون من الهولوكوست، وضابط شرطة متقاعد.

ومن المقرر أن يمثل أكرم أمام المحكمة مرة أخرى في 9 أبريل.

