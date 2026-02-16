قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
تنمية حلايب وشلاتين.. زيادة المساحات المنزرعة والاستفادة من مياه السيول والأمطار
الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
مخاطر الضوء العالي في كشافات السيارات.. لن تصدق
شوبير عن أحداث مباراة الأهلي والجيش: حذرت منها وتلك المشاهد مؤذية
3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال
قدم يسرى فتاكة تصنع التاريخ.. محمد صلاح يقتحم قائمة الكبار الأكثر تسجيلا للأهداف
وصل للكنز فى الجبل .. ضبط عامل بأسيوط يحوز 509 قطع أثرية | صور
وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

رشا عوني

يتساءل الجميع منذ أمس،  عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات2026 ، بعد تصريحات رئيس الوزراء التي أعلن فيها وجود زيادة مرتقبة غير اعتيادية في المرتبات والمعاشات قريباً وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطبيق الحزمة الإجتماعية الجديدة الجديدة في مصر خلال الفترة المقبلة. 

40 مليار جنيه تكلفة الحزمة الإجتماعية الجديدة

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكد أن هذه الحزمة سيتم البدء فى تطبيقها فوراً، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، على أن تستمر حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.

وأوضح أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافى نجحت الدولة والحكومة فى توفيره؛ وهو ما يمثل رداً قاطعاً على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكداً أن ثمار الإصلاح الاقتصادى يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

موعد زيادة مرتبات الموظفين 2025 رسمياً
زيادة المرتبات2026

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات سيكون مرتبطًا بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد على الرئيس خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن الزيادة ستكون غير اعتيادية لتعكس التقدير للدور الحيوي للموظفين والعاملين بالقطاع الصحي والتعليم.

كما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض زيادة المرتبات والأجور على الرئيس فى شهر رمضان مع عرض الموازنة العامة، وسيكون التطبيق سريعاً خلال الفترة المقبلة.

من هو رئيس وزراء مصر الجديد؟ - BBC News عربي
السيسي ومدبولي

زيادة المرتبات بتوجيهات السيسي

ووفقاً لما تم الإعلان عنه أمس، فسيتم الإعلان عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بشكل رسمي عقب الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وعرضه على الرئيس، على أن تكون الزيادة مرضية وتراعي تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي مباشرة إلى المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

زيادة مرتبات المعلمين والقطاع الصحي

وهناك توجيهات رئاسية بإدراج زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، مع التركيز بشكل خاص على تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، حيث تعد هذه الفئات على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة ستستعرض تفاصيل منظومة الزيادات الجديدة أثناء مناقشة مشروع الموازنة، بما يحقق زيادة مرضية للمواطن المصري ويعزز الاستفادة الحقيقية من نتائج الإصلاح الاقتصادي المستمر.

زيادة المرتبات في يوليو2026

من ناحية أخرى، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد زيادة المرتبات والمعاشات ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة  التي وضعتها الحكومة وسيتم عرضها على الرئيس السيسي قريباً.

وأشار الحمصاني في مداخلة هاتفية أمس، إلى أن تطبيق الحزمة يبدأ فورًا ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أن زيادات الأجور والمعاشات المعلنة ترتبط بالموازنة الجديدة وتُطبق اعتبارًا من أول يوليو بعد اعتمادها رسميًا.
 

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة2026

- مساندة نقدية إضافية بـ400 جنيه لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس وأبريل بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه

- 400 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

- 300 جنيه مساندة نقدية إضافية خلال رمضان والعيد لـ45 ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.

- 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم.

- 3 مليارات جنيه زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية فى الفترة من فبراير حتى يونيو 2026

- 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

زيادة المرتبات والمعاشات ويادة المرتبات2026 زيادة المعاشات2026 زيادة المرتبات الجديدة الرئيس السيسي

