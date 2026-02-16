حقوق إنسان النواب تناقش محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية 2026–2030

تعقد في تمام الساعة الثالثة اليوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لـ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التابعة لـ وزارة الخارجية المصرية.

يتناول الاجتماع سبل التشاور والتنسيق المشترك بشأن محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030)، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية خلال تنفيذ الاستراتيجية الأولى، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وفقاً لرؤية وطنية شاملة ترتكز على احترام الدستور والقانون، وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

