القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
أخبار العالم

حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
هاجر رزق   -  
فرناس حفظي

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بيانا بحصاد المشاركة المصرية في القمة الأفريقية، وما تنفيذه خلال القمة، حيث تمت الإشادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في أفريقيا، كما صدر قرار باستضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية لأول مرة.

كما تم إقرار رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063 وما تتضمنه من مبادئ طالبت بها مصر ومنها عدم إلحاق ضرر والتعاون واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى عقد جلسة رسمية لمجلس السلم والأمن تحت الرئاسة المصرية للمجلس حول السودان والصومال وصدور بيانين لدعم وحدة وسيادة البلدين.

وعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي ، جلسة غير رسمية حول السودان تحت الرئاسة المصرية للمجلس بمشاركة وزير خارجية السودان ووزراء خارجية الدول أعضاء مجلس السلم والأمن.

كما تم رفض القمة الأفريقية الإجراءات الأحادية للاعتراف بأرض الصومال وتبني المواقف المصرية تجاه الصومال، فضلا عن تقديم مصر التقرير السنوي لأنشطة مجلس السلم والأمن، وتقرير أنشطة اللجنة التوجيهية للنيباد.

وزارة الخارجية و التعاون الدولي القمة الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس السلم والأمن السودان

المزيد

