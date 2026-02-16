قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض تقرير إنهاء قوائم الانتظار.. أكثر من 43 ألف عملية جراحية خلال شهر واحد

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع الصحة، والسعي المستمر لإتاحة مختلف الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذا القطاع الحيوي.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال قطاع الصحة والتوسع في تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، لافتا في هذا السياق إلى ما وجه به الرئيس مؤخرا من تخصيص ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة للتخفيف من آلامهم وعن أسرهم، وذلك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية المتكاملة المقرر تطبيقها؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال التقرير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، تستهدف منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في عدد من التخصصات والتدخلات، وذلك تخفيفاً من معاناة المرضي، وسعياً لتقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة لمختلف المواطنين، موضحاً أن عدد الحالات التي استفادت من المبادرة منذ انطلاقها وحتى 27/1/2026 تجاوز الـ 3 ملايين حالة، وذلك من خلال مستشفيات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، هذا إلى جانب مستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، والمجتمع المدني، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار خلال التقرير أن عدد الحالات التي تم لها إجراء تدخل جراحي خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026 وصلت إلى نحو 43 ألف حالة، حيث تم إجراء التدخلات في تخصصات: جراحة الرمد، والقسطرة القلبية، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة العظام، وجراحة المخ والاعصاب، وجراحة الأورام، وزراعة القوقعة، وزراعة الكبد، وزراعة الكلي، والقسطرة الطرفية، والقسطرة المخية. 

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الحالات التي تم تحويلها إلى علاج دوائي خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026 بلغت 3262 حالة، وأن الحالات التي تم لها الإجراء بالتخصص الجراحي بالهيئة العامة للتأمين الصحي خلال نفس الفترة وصل إلى 5443 حالة، فيما وصلت الحالات التي تم تقديم العلاج الدوائي لها وغير مغطاة بالتأمين الصحي حتى 27/1/2026 إلى 86609 حالة، لافتا إلى أن الحالات التي لا تزال على قوائم الانتظار شاملاً الهيئة العامة للتأمين الصحي حتى 27/1/2026 تصل إلى 41126 حالة.

مدبولي انهاء قوائم الانتظار مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

برشلونة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة

صورة ارشيفية

مياه بني سويف: ضعف المياه عن قريتي الحمام ودنديل ومطار دنديل بمركز ناصر

جانب من ااداء اليمين

محافظ الوادي الجديد عقب اليمين الدستورية: الثقة الرئاسية تكليف ومسئولية لتحمّل أعباء العمل والتنمية

جانب من الندوه

“وعي الشباب بتحديات الأمن القومي”.. ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة بالوادي الجديد

بالصور

لوصفة لذيذة.. طريقة سهلة لعمل القرنبيط فى المنزل

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

