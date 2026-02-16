رئيس الوزراء يستعرض تقرير إنهاء قوائم الانتظار.. أكثر من 43 ألف عملية جراحية خلال شهر واحد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع الصحة، والسعي المستمر لإتاحة مختلف الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذا القطاع الحيوي.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال قطاع الصحة والتوسع في تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، لافتا في هذا السياق إلى ما وجه به الرئيس مؤخرا من تخصيص ٣ مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة للتخفيف من آلامهم وعن أسرهم، وذلك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية المتكاملة المقرر تطبيقها؛ لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال التقرير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، تستهدف منع تراكمات قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في عدد من التخصصات والتدخلات، وذلك تخفيفاً من معاناة المرضي، وسعياً لتقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة لمختلف المواطنين، موضحاً أن عدد الحالات التي استفادت من المبادرة منذ انطلاقها وحتى 27/1/2026 تجاوز الـ 3 ملايين حالة، وذلك من خلال مستشفيات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، هذا إلى جانب مستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، والمجتمع المدني، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار خلال التقرير أن عدد الحالات التي تم لها إجراء تدخل جراحي خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026 وصلت إلى نحو 43 ألف حالة، حيث تم إجراء التدخلات في تخصصات: جراحة الرمد، والقسطرة القلبية، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة العظام، وجراحة المخ والاعصاب، وجراحة الأورام، وزراعة القوقعة، وزراعة الكبد، وزراعة الكلي، والقسطرة الطرفية، والقسطرة المخية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الحالات التي تم تحويلها إلى علاج دوائي خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026 بلغت 3262 حالة، وأن الحالات التي تم لها الإجراء بالتخصص الجراحي بالهيئة العامة للتأمين الصحي خلال نفس الفترة وصل إلى 5443 حالة، فيما وصلت الحالات التي تم تقديم العلاج الدوائي لها وغير مغطاة بالتأمين الصحي حتى 27/1/2026 إلى 86609 حالة، لافتا إلى أن الحالات التي لا تزال على قوائم الانتظار شاملاً الهيئة العامة للتأمين الصحي حتى 27/1/2026 تصل إلى 41126 حالة.