وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
محافظات

الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية

محافظ القليوبية الجديد
محافظ القليوبية الجديد
إبراهيم الهواري

أدى الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين الدستورية صباح اليوم، محافظَا للقليوبية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

السيرة الذاتية 


وينشر صدى البلد السيرة الذاتية لمحافظ القليوبية الجديد، وهي كالآتي:
- حاصل على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1993.
- حاصل الماجستير من جامعة القاهرة عام 1995 .
- حاصل على الدكتوراه من جامعة Case Western Reserve University في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.
- تدرّج في المناصب الأكاديمية داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2012.
- أستاذًا في هندسة التحكم الآلي بقسم القوى الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.
- شَغل مناصب إدارية مثل مدير معمل المنظمة الرقمية المتكاملة ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وكان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- في أكتوبر 2019 تم تعيينه قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة وصدر له قرار جمهوري في مايو ٢٠٢٠

القليوبية محافظ القليوبية حركة المحافظين محافظة القليوبية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

