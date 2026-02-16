الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية

أدى الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين الدستورية صباح اليوم، محافظَا للقليوبية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

السيرة الذاتية



وينشر صدى البلد السيرة الذاتية لمحافظ القليوبية الجديد، وهي كالآتي:

- حاصل على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربائية من جامعة القاهرة عام 1993.

- حاصل الماجستير من جامعة القاهرة عام 1995 .

- حاصل على الدكتوراه من جامعة Case Western Reserve University في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

- تدرّج في المناصب الأكاديمية داخل كلية الهندسة بجامعة القاهرة حتى وصل إلى درجة أستاذ عام 2012.

- أستاذًا في هندسة التحكم الآلي بقسم القوى الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

- شَغل مناصب إدارية مثل مدير معمل المنظمة الرقمية المتكاملة ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وكان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- في أكتوبر 2019 تم تعيينه قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة وصدر له قرار جمهوري في مايو ٢٠٢٠