الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
الإشراف العام
ديني

هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب

تعجيل زكاة الفطر
تعجيل زكاة الفطر
شيماء جمال

هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية.

ما أفضل وقت لدفع زكاة الفطر في رمضان ؟

وأكدت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها عبر فيسبوك، أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ منوهة بأنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان. 

وأضافت أن إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان يأتي سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان لمساعدة المحتاجين؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، لا يجوز للشخص إخراجها قبل ذلك.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة رمضان قبل رمضان بعدة أيام؟»، أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان -زكاة الفطر- قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.

حكم تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد

قالت ‏لجنة الفتوى‬ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية‬، إنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.أوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.

على من تجب زكاة الفطر؟

وفس سياق آخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن أهم ما ينبغي على المسلم فعله في الأعياد هو صلة الأرحام وهي جزء مهم للغاية.

وأضاف "علام"، أن يوم عيد الفطر هو يوم للتسامح والعفو والتزاور مع الأهل والقارب، ومسامحة من أساء إليك ومقابلته بالبشاشة والسرور.

وأكد أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان لديه قوت يومه، وفي يوم عيد الفطر يحدث تكافل وانسجام مجتمعي بسبب مساعدة المواطنين للفقراء بزكاة الفطر.

