هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
موعد شهر رمضان 2026 .. الإفتاء تستطلع الهلال غدًا و"الفلك" يعلن مبكرا

موعد شهر رمضان
موعد شهر رمضان
عبد الرحمن محمد

موعد شهر رمضان .. تستعد دار الإفتاء المصرية، بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث الفلكية، لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا (2026 ميلاديًا) مساء غد الثلاثاء ، وتشير القراءة الاستباقية لعلماء الفلك إلى أن الحسابات الرقمية قد حسمت الجدل نظريًا؛ حيث من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في الأوقات المحددة عالميًا. 

وطبقًا لهذه الحسابات، فإن يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 سيكون هو المتمم لشهر شعبان، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

وتؤكد التقارير الفلكية أن الهلال الجديد سيمكث في سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدد تتراوح بين 33 و37 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، مما يعزز إمكانية رصده في حال صفاء الأجواء، بينما تتباين مدة بقائه في عواصم الدول العربية والإسلامية لتصل في بعضها إلى 44 دقيقة.

 

تذهب التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان لهذا العام سيتم عدته ثلاثين يومًا كاملة،وبناءً على ذلك، يتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس هو المتمم للشهر الفضيل، ليكون يوم السبت 21 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أما عن تفاصيل اليوم الرمضاني، فمن المتوقع أن تشهد ساعات الصيام تباينًا تدريجيًا؛ حيث يبدأ الشهر بساعات صيام هي الأقصر (حوالي 12 ساعة)، ثم تزداد تدريجيًا مع مرور الأيام لتصل في نهاية الشهر إلى نحو 13 ساعة، وذلك وفقًا لخطوط العرض والموقع الجغرافي للمحافظات المصرية.

 كيف نستقبل شهر رمضان

لا يتوقف انتظار المصريين عند معرفة الموعد فحسب، بل يمتد إلى تهيئة الأرواح لاستقبال هذه المنحة الإلهية. ويؤكد علماء الدين أن الاستعداد الحقيقي يبدأ من الآن عبر خطوات عملية تشمل:

ترويض النفس على الصيام عبر صيام ما تيسر من أيام شهر شعبان، اقتداءً بالسنة النبوية وتدريبًا للجسم على الامتناع عن الطعام والشراب.

تعهد القرآن الكريم  البدء في ورد يومي للتلاوة والتدبر، ليكون اللسان رطبًا بذكر الله قبل دخول الشهر.

تفعيل قيم التكافل  من خلال المبادرة بالصدقات وأعمال الخير، خاصة في ظل القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالحماية الاجتماعية ومنح شهر رمضان، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

الإقبال على صلاة القيام البدء في أداء ركعات من الليل لتعتاد النفس على الوقوف بين يدي الله في صلاة التراويح والتهجد.

يعتمد العالم الإسلامي في تحديد شعائره على التقويم القمري، الذي يرصد دورة القمر حول الأرض.

 ويأتي شهر رمضان كتاسع شهور السنة الهجرية، مسبوقًا بشهر شعبان الذي نعيش أواخره الآن، ومتبوعا بشهر شوال الذي يحمل في طياته فرحة العيد.

 وتظل دار الإفتاء المصرية هي المرجعية الرسمية والنهائية التي يلتف حولها المصريون لإعلان ثبوت الرؤية من عدمه، امتثالًا للهدي النبوي الشريف: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

موعد شهر رمضان 2026 غرة شهر رمضان دار الإفتاء موعد شهر رمضان شهر رمضان موعد استطلاع هلال شهر رمضان

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

