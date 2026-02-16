دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

قبل اعلان حركة المحافظات الجديدة بقليل ..نرصد اللحظات الاخيرة في المحافظات واداء المحافظين ورسائل الوداع للمواطنين..

محافظ بور سعيد

شهدت الساعات القليلة الماضية عقب ابلاغ اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بتوجيه الشكر على الفترة التى قضاها محافظ للمدينة الباسلة منذ عام ٢٠٢٤ وتنتهي اليوم عقب حلف المحافظ الجديد لحلف اليمين لتولي المهمة فى الفترة المقبلة حالة من اختلاط المشاعر بين الحزن و الشكر و الدموع من المواطنين بمختلف طوائفهم السياسية و الدينية و التنفيذية على الفترة التى تولى خلالها قيادة المحافظة .

وتواجد عدد كبير من قيادات المحافظة التنفيذية سواء على الصعيد الداخلي بالأحياء و الأقسام الداخلية للديوان العام إلى مكتب محافظ بورسعيد لوداع المحافظ.

فيما فتح المكتب لمديرى المديريات الخدمية يتقدمهم وكيل وزارة التربية والتعليم و المديرين العموم و رئيس هيئة الرعاية الصحية ووكيل وزارة الشباب و الرياضة لتقديم الشكر لمحافظ بورسعيد على الفترة التى عملوا خلالها تحت قيادته.

وتوافد عدد من امناء الأحزاب و النواب و رجال الدين الإسلامي و المسيحي إلى مكتب المحافظ لوداعه قبل مغادرة الديوان العام تمهيدا لمغادرة بورسعيد

وشهد مكتب محافظ بورسعيد توافد عدد كبير من العمال و أفراد الامن بالديوان العام لوداع المحافظ و تقديم عبارات الشكر له على،ماقدمه لهم ولبورسعيد .

واختلطت عبارات الوداع من الكثيرين بالدموع فى ظاهرة لم تتكرر منذ سنوات طويلة وهي تبرهن حالة الحزن التى عمت صفحات التواصل الاجتماعي لما تركه المحافظ من أثر إنساني نتاج المعاملة الطيبة لمختلف طوائف أهالي بورسعيد بمختلف المستويات سواء شعبية او تنفيذية او سياسية بالإضافة إلى القيادات الأمنية .

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

وأكد الجميع انهم شعروا خلال الفترة التى تولى محافظ بورسعيد خلالها القيادة بأنهم يتعاملوا مع أب استطاع ان يحتويهم ويحتوي مشكلتهم مؤكدين انه يكفي ويحسب له استماعه لمشاكل الكثيرين وهو امر افتقدوه على مدار سنوات طويلة .

وطالب محافظ بورسعيد الجميع بالوحدة و استمرار حالة الحب فيما بينهم لبعضهم البعض و دعم المحافظ الجديد و الاصطفاف خلف القيادة السياسية و القوات المسلحة و الشرطة من أجل الحفاظ على الوطن الذي قدم من أجله الكثيرين أرواحهم و دمائهم حتى ينعم الجميع بالاستقرار داعيا الله ان يحفظ مصر من المتآمرين و المتربصين.

محافظ مطروح

ودع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قبائل وأبناء مطروح بكلمات مؤثرة.

قال شعيب إنه بعد أكثر من ست سنوات تشرفت خلالها بحمل أمانة المسؤولية وخدمة هذه المحافظة العزيزة وأهلها الكرام، أجد نفسي اليوم أقف أمامكم بكلمات يملؤها الامتنان والفخر والاعتزاز، لأعبر لكم عن خالص شكري وتقديري لما لمسته من دعم صادق، وتعاون مخلص، وروح وطنية عالية كانت دائماً سنداً وعوناً لي في أداء رسالتي.

وأضاف: لقد كانت سنوات العمل بينكم من أصدق وأغنى مراحل حياتي، تعلمت فيها من حكمتكم، واستمددت من أصالتكم العزيمة، وشاركتكم العمل من أجل رفعة هذه المحافظة الغالية، وما تحقق من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بتكاتفكم وتفانيكم وإخلاصكم.

وأضاف: إنني إذ أختتم هذه المهمة، فإنني أرجو منكم جميعاً أن تلتمسوا لي العذر فيما قد يكون صدر مني من تقصير غير مقصود أو موقف لم يرقَ لتطلعاتكم، فلكل مجتهد نصيب، وما كان قصدي يوماً إلا خدمة مطروح وأهلها بكل إخلاص. وأرجو أن تسامحوني، فمحبتكم وتقديركم كانت ولا تزال أعظم وسام أعتز به.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى شيوخ القبائل وكبار العائلات، وإلى كل مواطن ومواطنة، وإلى رجال الأجهزة التنفيذية والشعبية والأمنية، على ما قدمتموه من جهد وعطاء وتعاون صادق، كان مثالاً يُحتذى في حب الوطن والعمل من أجله.

واشار إني إذ أودع موقعي، فإنني لا أودع محبتي واعتزازي بكم، فستبقى مطروح وأهلها دائماً في القلب، داعياً الله أن يحفظكم، وأن يديم على هذه المحافظة أمنها واستقرارها وتقدمها.

وإن كنت اليوم أغادر المنصب ،فلن أغادر محبتكم وتقديري لكم أبداً،فقد كانت محبتكم. وتعاونكم هو سندي الحقيقي طوال سنوات خدمتي وسيظل مابيني وبين مطروح وأهلها عهد وفاء ومودة لاينقطع بإذن الله.

لكم مني كل الشكر والتقدير…

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الغربية

شهدت محافظة الغربية خلال الساعات الأولي من صباح اليوم مغادرة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استراحته الخاصة فضلا عن جمع متعلقاته من مكتبه الحكومي بديوان المحافظة بطنطا سعيا في العودة والتحرك إلي محل إقامته بالقاهرة تزامنا مع قرب إعلان حركة المحافظين خلال الساعات القادمة .

تفاصيل اللحظات الأخيرة



وحرص الجندي محافظ الغربية علي وداع القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بارسال رسالة عبر جروبات الواتساب جاء نصها :"تشرفت بالعمل معكم، وأعتز بكل ما قدمناه معًا لخدمة المواطنين. كل التوفيق لكم في استكمال المسيرة."

مغادرة استراحه وديوان مكتبه

وكانت آخر جولات محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة داخل قرية العزيزية بمركز سمنود، حيث تجوّل المحافظ سيرًا على الأقدام بين شوارع القرية والتقى بعدد من الأهالي للتعرف على أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم يوميًا، مع الاستماع مباشرة إلى مطالبهم وشكاواهم على الطبيعة، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات في القرى والتواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن كل ما يتم رصده سيتم رفعه للجهات المختصة للمتابعة والتنفيذ الفوري، وقال: “مشاكل الناس هي أولويتنا القصوى، وأنا هنا لأرى بعيني وكل نقطة اشتكى منها المواطنون سنعمل على حلها بسرعة وفاعلية، لأن تحسين حياة الأهالي هو هدفنا الأساسي.

حل أزمات المواطنين

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تضع في مقدمة أولوياتها تحسين مستوى الخدمات في القرى وتوفير المرافق الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لضمان حياة كريمة لكل أسرة، وأن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

تلبية خدمات المواطنين

وأعرب عدد من المواطنين خلال الجولة عن تقديرهم لحرص المحافظ على زيارة القرية دون أي مقدمات رسمية، والاستماع لمطالبهم مباشرة، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمام المحافظة بكل أسرة ويبعث الثقة في متابعة مشكلاتهم وحلها بسرعة. واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل كفريق واحد من أجل رفع مستوى المعيشة في كل قرية بالمحافظة، مشددًا على أن كل شكوى ستتم متابعتها ومحاسبة أي تقصير في تقديم الخدمات.