لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة

شوّقت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها لدورها في مسلسل «روج أسود» المقرر عرضه في موسم رمضان.

ونشرت لقاء صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلّقت قائلة:

«كنت شايفاه الحب والحضن والدفا والصدق والأمان، وفجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة، وتصورت إني مش هاحب بعده.. لكني حبيت تاني».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي إنساني، حيث يستعرض مجموعة من القصص المستلهمة من أحداث واقعية لنساء يواجهن أزمات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتكشف عن قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتتعمق في أبعاد اجتماعية ونفسية أكثر تعقيداً.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين، أبرزهم رانيا يوسف، وداليا مصطفى، ولقاء الخميسي، وفرح الزاهد، وأحمد فهيم، وعابد عناني، وأحمد جمال سعيد، وكريم العمري، ومحمد الدسوقي، ومهند حسني، وغادة طلعت، ومي صالح، والطفلة ريم عبد القادر، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.