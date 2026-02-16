السيرة الذاتية للمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد

أدى المهندس أيمن عطية اليمين الدستورية اليوم الاثنين محافظًا للإسكندرية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

والمهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، أحد أبناء الإسكندرية المخلصين، وهو خريج كلية فيكتوربا وحاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وشغل عدة مناصب مهمة على مدار حياته الوظيفية:

* محافظ القليوبية الحالي

* رئيس قطاع الإسكندرية لشركة المقاولون العرب

*الإشراف المباشر على إنشاء سد جيوليوس نيريري في تنزانيا

كما أشرف على العديد من المشاريع الاستراتيجية والقومية في مصر، بما في ذلك:

* مشروعات مدينة العلمين الجديدة

* مشروع محطة معالجة الحمأة وإنتاج الكهرباء من الحمأة المستخلصة من محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية

* مشروع إنشاء الرصيف البحري بطول 1 كم بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

* مشروع إنشاء الكباري بمنطقة شبرا المظلات ضمن المشروع القومي لمحور روض الفرج بالقاهرة

* مشروعات الكباري والأنفاق بمحافظة الإسكندرية

* مشروعات الحماية البحرية لساحل كورنيش الإسكندرية

* مشروعات تطوير جامعة الإسكندرية