وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
السيرة الذاتية للمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية الجديد

أحمد بسيوني

أدى المهندس أيمن عطية اليمين الدستورية اليوم الاثنين محافظًا للإسكندرية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

والمهندس أيمن محمد إبراهيم عطية، أحد أبناء الإسكندرية المخلصين، وهو خريج كلية فيكتوربا وحاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وشغل عدة مناصب مهمة على مدار حياته الوظيفية:

* محافظ القليوبية الحالي

* رئيس قطاع الإسكندرية لشركة المقاولون العرب

*الإشراف المباشر على إنشاء سد جيوليوس نيريري في تنزانيا

كما أشرف على العديد من المشاريع الاستراتيجية والقومية في مصر، بما في ذلك:

* مشروعات مدينة العلمين الجديدة

* مشروع محطة معالجة الحمأة وإنتاج الكهرباء من الحمأة المستخلصة من محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية

* مشروع إنشاء الرصيف البحري بطول 1 كم بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

* مشروع إنشاء الكباري بمنطقة شبرا المظلات ضمن المشروع القومي لمحور روض الفرج بالقاهرة

* مشروعات الكباري والأنفاق بمحافظة الإسكندرية

* مشروعات الحماية البحرية لساحل كورنيش الإسكندرية

* مشروعات تطوير جامعة الإسكندرية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

أولاد الفنان ريم مصطفى

أحدث ظهور لـ أولاد ريم مصطفى فى جنازة والدتها

أحمد العوضي

عرض مسلسل علي كلاي على منصة ڤيو في رمضان

نصائح شريفة

موسم جديد لـ«نصائح شريفة» على الراديو 9090 في رمضان

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

