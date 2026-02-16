دستور العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبل رمضان.. علي جمع يوضح

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يراجع مع رؤساء شركات التوزيع خطة العمل وتأمين التغذية في رمضان
الرئيس الألماني: يجب نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

دستور العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبل رمضان.. علي جمع يوضح

دستور العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبل رمضان
دستور العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبل رمضان
شيماء جمال

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دستور العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبل شهر رمضان المبارك رمضان لننتقل من دائرة سخطه إلى رضاه سبحانه وننال الجائزة العظيمة.

 

دستور العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبل رمضان

وقال علي جمعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إننا نريدُ أن تلهجَ ألسنتُنا بذكرِ الله والصلاةِ على رسولِ الله ﷺ، وأن تتقوَّى همَّتُنا لعبادةِ الله سبحانه وتعالى وحدَه لا شريكَ له، وأن نُعمِّرَ الأرضَ، وندعوَ إلى الخير، ونُزكِّيَ أنفسَنا ابتغاءَ وجهِه سبحانه وتعالى حتى يرضى عنَّا. 

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: نريدُ أن ننتقلَ من دائرةِ سخطِه إلى دائرةِ رضاه. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ۝ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذاريات: 15–23).

هذا كلامُ ربِّنا، وهذا توكيدُ ربِّنا لنا، وهذا دستورُ العمل الذي ينبغي أن نتدرَّب عليه قبلَ رمضان؛ ذلك الشهرِ الذي نصومُ نهارَه، ونقومُ ليلَه، ونكثرُ فيه من تلاوةِ القرآن وذكرِ الله، ونُضاعفُ فيه الصدقات.

فلنتدرَّب على هذا الدستورِ المُحكَم، على دستورِ التُّقى، حتى نُحشَرَ مع المتقين والمحسنين، وحتى يُؤيِّدَنا اللهُ بنصرِه في الدنيا والآخرة، وحتى يرحمَنا، ويُلقي الحبَّ في قلوبِنا، والرحمةَ في عقولِنا وتصرفاتِنا.

دستور سورة الذاريات الذى ينبغي علينا أن نتدرَّب عليه قبل رمضان

ونوه أن دستورُ سورةِ الذاريات ينبغي علينا أن نتحقَّقَ به؛ فنبدأُ من الآن بقيامِ الليل، ولو بصلاةِ الوتر بعد العشاء. 

درِّب جسدَك على بلوغِ هذه المرتبةِ في رمضان؛ فالصلاةُ تأتي بالتعوُّد وبذلِ الهمَّة لله ربِّ العالمين. 

درِّب نفسَك على أن تكونَ في رمضان من أولئك الذين قال الله فيهم: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾، ومن الذين قال فيهم: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾، ومن الذين قال فيهم: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.

وفي سورةِ المعارج قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (المعارج: 24–25). وقد فسَّرها جمعٌ من العلماء بالزكاة، لكن في المال حقٌّ سوى الزكاة. كان النبيُّ ﷺ أجودَ الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان.

ولفت الى أن النفس البشرية جُبِلَت على الشُّحِّ؛ فدرِّب نفسَك على الجود، ودرِّب نفسَك على الرحمة، ودرِّب نفسَك على أن تحملَ همَّ أخيك؛ حتى إذا انتهى رمضان نلتَ جائزتَه العظيمة.

