هل يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بشرى .. توجيهات رئاسية بزيادة الأجور والمعاشات تخفيفًا للأعباء المعيشية
محافظ أسيوط الجديد.. مسيرة أمنية وخبرة إدارية تتوج بتولي المسئولية التنفيذية
جنرال أمريكي: ترامب يقترب من اتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية ضد إيران
دينامو المبادرات التنموية.. الدكتور أحمد العدل نائبا لمحافظ القاهرة
مي سليم : دخلت فى حالة اكتئاب بسبب روج أسود.. خاص
من هو اللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب محافظ القاهرة الجديد ؟
المهندس عمرو لاشين يؤدى اليمين الدستورية محافظاً لأسوان .. وأسامة رزق نائباً للمحافظ
الرئيس السيسي يشهد حلف اليمين الدستورية للمحافظين الجدد ونوابهم ويعقد معهم اجتماعًا
الدكتور حسام الدين عبدالفتاح.. أستاذ هندسة التحكم في القوى الكهربائية محافظا للقليوبية
تحسين الخدمات الأساسية .. أول تصريح لمحافظ أسيوط الجديد بعد حلف اليمين
أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي
محافظات

قائد الجيش الثاني سابقا.. سيرة عسكرية رفيعة لمحافظ الإسماعيلية الجديد

اللواء نبيل حسب الله
اللواء نبيل حسب الله
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء المحافظين ونواب المحافظين الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وقد أدي اللواء نبيل حسب الله اليمين الدستورية، محافظا للإسماعيلية.

سيرة ذاتية بصبغة عسكرية رفيعة

​يُعد اللواء نبيل حسب الله واحدًا من أبرز القادة العسكريين الذين صقلتهم الميادين، وامتلك خبرة استراتيجية واسعة من خلال المناصب الحساسة التي شغلها في القوات المسلحة المصرية، وقد سبق له تولي هذه المناصب:

​رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة: تولى هذا المنصب الرفيع في يونيو 2023، حيث أشرف على التخطيط العملياتي لأهم الملفات الأمنية.

​قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب: لعب دوراً محورياً وتاريخياً في قيادة العمليات لتطهير سيناء وتأمين الجبهة الشرقية.

​قائد الجيش الثاني الميداني: تولى قيادته في يونيو 2020، وهي المنطقة التي تضم محافظة الإسماعيلية، مما يجعله على دراية كاملة بطبيعة وتحديات الإقليم.

​دلالات التعيين

 اختيار اللواء حسب الله لمحافظة الإسماعيلية يعكس أهمية المحافظة كظهير استراتيجي لقناة السويس، حيث يُنتظر منه استكمال مسيرة التنمية وتوظيف خبرته الإدارية والميدانية في تحسين الخدمات العامة وتأمين المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

