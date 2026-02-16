قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 16-2-2026
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جدل في تضامن النواب خلال مناقشة تعديلات الحكومة على قانون ذوي الإعاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، جدلا خلال مناقشة تعديلات الحكومة على قانون ذوي الإعاقة.

ورفضت النائبة فاطمة عمر  التعريف المقترح من الحكومة لذوي الإعاقة، وقالت "أتمنى ألا تكون موجودة كلمة عاهة، نحن لسنا أصحاب عاهات".

وأشارت النائبة التي تمثل ذوي الهمم إلى تمثيلها  مصر أكثر من ٣٠ عاما في ألعاب رياضية، وقالت  "كلمة عاهة لا تنطبق علينا".

وأضافت عمر "أطالب بتطبيق القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الرئيس أعطانا كل حقوقنا في القانون والتعديلات لا تصلح". 

فيما وافقت النائبة نجلاء محمود على مشروع القانون من حيث المبدأ وقالت "يمكن من خلال المناقشة وضع ضوابط"، وطالبت باستدعاء وزارتي الاستثمار والمالية وأكدت أنهما السبب في وقف سيارات ذوي الإعاقة.

وانضمت النائبة ماري جرجس للموافقين على التعديل من حيث المبدأ، وقالت "لابد أن يكون هناك ضوابط، وأرفض كلمة عاهة وأرفض مدة تجديد السيارة".

فيما قالت النائبة هند حازم إن "القوانين ليست قرآن ولابد أن يكون لدينا نسبة من المرونة، لا أعترض على مناقشة ولابد أن يتناسب مع الفعل ولا تكون التعديلات مجحفة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وبينت حازم أن الهدف من القانون الراحة والدمج لفئة مهمة في المجتمع، وقالت "لو حنا من ١٠ ل ١٥ مليون باسرهم يبقى احنا ٦٠ مليون، الهدف راحة المعاق وأسرته ولا نسلبه راحته".

فيما قال النائب عبد العظيم عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي إن الممارسة على الأرض فيها سلبيات خاصة موضوع السيارات الذي ضيع على الدولة مبالغ طائلة.

وأضاف "الحكومة تدخلت بقوة فأوقفت كل المزايا وتضرر منها الملتزمين من ذوي الإعاقة وأسرهم، لابد من سد الثغرات دون المساس بالملتزمين من ذوي الإعاقة".

وتابع عمارة "هناك أصحاء لا ينطبق عليهم القانون استفادوا من السيارات، منهم نواب ومستشارين، استفادوا من الميزة التي أعطيناها لذوي الإعاقة"، مضيفا "تدخل سماسرة وتسببوا في أن صورة القانون أصبحت سيئة جدا، ونحن نسعي لوضع قواعد صارمة لقصر الاستفادة على المعاق أو شخص من أسرته من الدرجة الأولى".

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب قانون ذوي الإعاقة الحكومة ذوي الهمم سيارات ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"

حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين تؤكد أننا أمام دستور عمل تنفيذي لا يقبل التهاون

خالد هاشم وزير الصناعة

وزير الصناعة: نستهدف التوافق مع الاستثمار على مشروعات محددة بدراسات جدوى

المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

شلبي يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ الاستراتيجية الوطنية للصناعة"

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد