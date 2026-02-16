ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟

تزايدت الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، في ظل مؤشرات إلى أن الموسم الجاري قد يكون الأخير للنجم المصري بقميص “الريدز”، ما دفع إدارة النادي للبحث عن خيارات بديلة تحسبًا لأي مستجدات خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في أرقام صلاح هذا الموسم، إلى جانب استمرار الاهتمام من أندية الدوري السعودي بضمه، وهو ما زاد من التكهنات بشأن مستقبله، خاصة مع بلوغه 33 عامًا.

ووفقًا لموقع “فوتبول إنسايدر”، يدرس ليفربول التعاقد مع أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد، باعتباره أحد أبرز المرشحين لتعويض صلاح حال رحيله.

ويحظى جوردون بتقدير داخل نيوكاسل، رغم الموسم المتذبذب للفريق، ما قد يدفع الإدارة لإعادة تقييم وضع بعض اللاعبين إذا أخفق النادي في التأهل للبطولات الأوروبية.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل عدد من نجوم نيوكاسل غير محسوم، ومن بينهم جوردون، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ليفربول، مع اهتمام أقل من جانب تشيلسي وبايرن ميونخ.

ويرى التقرير أن جوردون يمثل خيارًا مثاليًا بفضل مرونته الهجومية، حيث يجيد اللعب على الجناحين وكذلك كمهاجم صريح، ما يمنح ليفربول حلولًا متعددة في حال رحيل صلاح أو حتى كودي جاكبو، الذي يحيط الغموض بمستقبله أيضًا.

ويقدم جوردون موسمًا لافتًا مع نيوكاسل، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 5 أخرى خلال 35 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ما يعزز من قيمته كهدف رئيسي لإدارة ليفربول في حال فتح باب التغييرات الهجومية الصيف المقبل.