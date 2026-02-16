قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل دور محمد عبد الرحمن في مسلسل المتر سمير

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن

يقوم النجم محمد عبد الرحمن بتجسيد شخصية أنور عدلان في مسلسل المتر سمير، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، حيث يقوم بدور الخال الصغير للمتر سمير (كريم محمود عبد العزيز) القريب له في العمر، وأصبح يعمل لديه كمحامي تحت التمرين بعد انتهائه من دراسة كلية الحقوق، والذي يأتي بطيبة أهل القرية، وتتطور العلاقة بين أنور عدلان والمتر سمير مع تواليهم القضايا المختلفة.

والعمل بطولة مشتركة بين كريم محمود عبد العزيز  ومحمد عبد الرحمن وهو من تأليف ممدوح متولي، وإشراف عام على الكتابة فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج أمير شوقي.

وتعد أحدث أعمال محمد عبد الرحمن فيلم ماما وبابا، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى ١٥ مليون جنيه في مصر، واقتربت من ٢٠٠ مليون جنيه في السعودية.

الفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

أحدث أعمال محمد عبد الرحمن في الدراما هو مسلسل برستيج. وتدور قصة المسلسل حول عاصفة شديدة تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر ١٢ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة على اللجوء إلى مقهى في وسط البلد. بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع جريمة قتل غامضة، وتتصاعد الأحداث وسط أجواء من التوتر والكوميديا السوداء، حيث يحاول الجميع كشف القاتل. ويتألف المسلسل من ثماني حلقات مشوقة.

مسلسل برستيج من بطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، سامي مغاوري، دينا، راندا عوض، بسام رجب، آلاء سنان، وعمر شريف. العمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة. يأتي مسلسل برستيج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققها محمد عبد الرحمن في الآونة الأخيرة.

بالإضافة إلى فيلم البطة الصفرا، وهو ثالث بطولة مطلقة له بعد فيلمي الدعوة عامة والخطة العايمة. يشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، وأحمد طلعت. وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، وإنتاج رامي السكري.

وفي موسم رمضان ٢٠٢٣، شارك محمد عبد الرحمن في مسلسل كشف مستعجل، الذي عُرض على منصة Watch It وحقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل من بطولة هنادي مهنا، مصطفى خاطر، إيمي طلعت زكريا وغيرهم، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

ويُعدّ محمد عبد الرحمن من أبرز نجوم الكوميديا في مصر حاليًا، حيث انطلق من بداياته المميزة في مسرح مصر ووصل إلى نجاحات لافتة في أحدث أعماله الفنية. استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من أبرزها فيلم الخطة العايمة، وفيلم لص بغداد، ومسلسل جمجوم وبمبم، ومسلسل الواد سيد الشحات.

حصل عبد الرحمن على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب. كما نال جائزة أفضل ممثل من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما عن دوره في مسلسل أستاذ ورئيس قسم.

المتر سمير اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

هاتف ايفون القابل للطي

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

هاتف Realme P4 Lite 4G

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

جهاز لوحي

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد