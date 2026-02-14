قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

اسماء محمد

تعد المكرونة باللحمة المفرومة والعدس من الأكلات غير التقليدية التى تحتوى على نسبة عالية من البروتين وفيتامين ب وفي نفس الوقت بتكلفة اقتصادية.

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المكرونة بالعدس

مكرونة 

عدس بجبة

بصل

ثوم

كرات

كرفس

زعتر

فلفل حار

ملح

فلفل اسود

لحمة مفرومة

عصير طماطم

كمون

بهارات

مكعب مرق

صلصة طماطم

مكعب مرق

بصل محمر أو بصل ورد

طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس

في طاسة بها حلة وزيت شوحي البصل والثوم والملح ثم ضيفي الكرات والكرفس والزعتر ثم الفلفل الحار .

اضيفي اللحمة المفرومة وقلبي المكونات حتى تتعصج جيدا مع  المكونات ثم ضيفي عصير الطماطم وصلصة الطماطم ومكعب مرقة والبهارات.

اضيفي العدس وقلبي المكونات جيدا حتى تمام النضج ثم ضعي المكرونة وقلبي كل المكونات وزودى الماء واتركيها حتى تنضج وتقدم وقدميه مع البصل المحمر.

المكرونة باللحمة طريقة عمل المكرونة باللحمة طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة المكرونة باللحمة المفرومة والعدس المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة طريقة عمل المكرونة

