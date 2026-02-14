غدا.. البنوك تبدأ احتساب آثار خفض الفائدة على منتجاتها بنسبة 1%

تعتزم لجان الألكو على مستوي ما يقارب من 35 بنكا تابعا للحكومة وخاصا من البنوك العاملة داخل السوق المصرية صباح غد الأحد الموافق 15-2-2026؛ البت في قرار البنك المركزي المصري بتقليص الفائدة بكافة المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية.

وتعني لجان الألكو بانها وحدات متخصصة بالأصول والخصوم ومن مهام عملها اعادة النظر في سعر الفائدة بكافة المنتجات المصرفية سواء على مستوى منتجات التجزئة المصرفية من قروض و تمويلات وغيرها بالإضافة للمنتجات الإدخارية والودائع.

من المقرر أن تبحث لجان الألكو بكل بنك عمليات تنفيذ قرار خفض الفائدة 1% علي كافة المنتجات المصرفية التابعة لها وذلك علي مدار الأسبوع الجاري.

كانت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد اعلنت يوم الخميس الماضي في أول اجتماع لها خلال العام الميلادي الجاري، خفض متوسط سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1% بما يعادل 100 نقطة أساسية.

تضمن قرار اللجنة خفض سعر عائد الإيداع بنسبة 19% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 20%، و سعر الإئتمان والخصم عند 19.5%.

وقررت اللجنة أيضا تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%..