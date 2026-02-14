البنك المركزي والتمويل الدولية يستضيفان مؤتمر التمويل المستدام.. غدا

يستضيف البنك المركزي المصري ، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) غدًا الأحد الموافق 15 فبراير 2026 ، مؤتمر للتمويل المستدام بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام».

ومن المقرر أن يشارك بفعاليات المؤتمر عدد من كبار صُنّاع السياسات، وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية، وقادة القطاع الخاص بهدف تعزيز كفاءة النظم المالية لمواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

خفض الفائدة

وأعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يساوي 1% في أول اجتماع لها خلال العام الجاري.

وقالت اللجنة، في قرارها إن خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية يرجع إلي ارتفاع تعافي معدلات النمو الاقتصادي المدعومة بالاوضاع العالمية المواتية نسبيا وإن كان التعافي ما يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصاديات الكبرى.

وأضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، أنه برغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبا لاي مخاطر صعودية.

وعلى صعيد ، أسواق السلع الاساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الاسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.