قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. غدا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء غدا، مؤتمرا صحفيا يستعرض خلاله تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد احتفالية وزارة الطيران المدني التي أُقيمت بصالة (4) بمطار القاهرة الدولي، بمناسبة انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900 إلى أسطول الناقل الوطني.

وحضر الاحتفالية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، و جابرييل سيميلاس، رئيس مجلس إدارة شركة إيرباص لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، و جورج أبو النصر، الرئيس التنفيذي بشركة رولز رويس، و إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وممثلي سفارات دول بريطانية وألمانيا وإسبانيا بالقاهرة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وعددٍ من شركاء الصناعة من ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع النقل الجوي، من بينها رولز رويس، وكولينز، وصفران، وباناسونيك ولفيف من قيادات الطيران المدني.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن انضمام طائرات الجيل الحديث، من طراز Airbus A350-900، إلى أسطول مصر للطيران يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث أسطول الطيران المدني وتعزيز قدرات الربط الجوي إقليميًا ودوليًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير قطاع النقل الجوي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران المدني، كما أنه يعكس ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحديث البنية التحتية وتعزيز قدرات الناقل الوطني، بما يدعم حركة السياحة والاستثمار، ويعزز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد صديق للبيئة ومنخفض الانبعاثات.

وأكد رئيس الوزراء أن التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني تؤكد ثقة أبرز الشركات العالمية المتخصصة في سوق النقل الجوي المصري، كما تُبرز جاهزية "مصر للطيران" لمواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية، مما يعزز من دور مصر كمحور رئيسي للنقل في المنطقة.

وخلال الاحتفالية، لفت الدكتور سامح الحفني، إلى أن انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900، للأسطول الوطني يمثل نقلة نوعية تدعم قدرات الشركة الوطنية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية القيادة السياسية الهادفة إلى تحديث قطاع النقل الجوي وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف "الحفني" أن الدولة تُظهر اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطيران المدني، لما له من دور حيوي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة تنموية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتحسين خدمات المسافرين والزوار من أنحاء العالم.

وأكد الوزير أن الحدث يعكس ثمار التعاون والتنسيق مع شركاء مصر للطيران الاستراتيجيين من كبريات الشركات العالمية، مما يُسهم في إدخال تقنيات مبتكرة تدفع عجلة نمو هذا القطاع، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود تعزز مكانة مصر كمركز ريادي إقليمي للنقل الجوي، وتؤكد التزام قطاع الطيران المدني بتحقيق الأهداف الوطنية المتماشية مع رؤية مصر 2030، وترسيخ مكانة البلاد في خريطة الطيران العالمية.

وخلال الاحتفالية، شاهد رئيس الوزراء، والحضور، فيلما تسجيليا رصد مراحل تجهيز طائرة مصر للطيران من طراز Airbus A350-900، المنضمة حديثاً لاسطول الناقل الوطني، كما استمع الى كلمات من كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس مجلس إدارة شركة إيرباص لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي بشركة رولز رويس.

الوزراء مجلس الوزراء مدبولي حزمة الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

ترشيحاتنا

ييس توروب

توروب: مهمتنا صعبة أمام الجيس المغربي وهدفنا الفوز

ياسمينا عيسي

ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للبارابادمنتون بالبحرين

يورجن كلوب

شاهد.. يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق بنيولوك الكاوبوي على إنستجرام

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد