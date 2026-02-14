حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس ممرض هتك عرض ممرضة بمستشفى نبروه 15يوما، وذلك بعد أن تمكن ضباط مباحث نبروه، من ضبط ممرض داخل مستشفى نبروه المركزي عقب قيامه بهتك عرض مريضة والتعدي عليها جنسيا على سرير العناية المركزة خلال خضوعها للعلاج.

كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا من مركز شرطة نبروه، ببلاغ يفيد بتعدى ممرض جنسيا على مريضة بالمستشفى.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه وبسؤال شاهده عيان تعمل بالمستشفى اتهمت "م م ن " 28 عاما ممرض بمستشفى نبروه، بقيامه بالتعدي جنسيا على مريضة داخل العناية المركزة، عقب دخولها إلى الغرفة واكتشافها ذلك.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بعد تعاطيه "مخدر" وقيامه بحقن المريضة بمخدر، مما أفقدها الوعي داخل غرفة العناية المركزة وتعدي عليها جنسيًا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.