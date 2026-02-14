قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
حسام الفقي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 14 فبراير 2026، طقسا مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلا للبرودة ليلاً.​

أتربة عالقة وسحب منخفضة
ومتوقع أن يشهد الطقس ​أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، و​سحب منخفضة: على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة
كما يشهد الطقس ​اضطراب الملاحة على البحر المتوسط: على بعض المناطق من سواحل (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، سرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5 إلى 3.5) متر.

درجات الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

​القاهرة الكبرى:
​درجات الحرارة فى القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى 6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 26.
​درجات الحرارة فى بنها: الصغرى 14 والعظمى 24.

​الوجه البحري والدلتا:
​درجات الحرارة فى دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى وادى النطرون: الصغرى 15 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى المنصورة: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى طنطا: الصغرى 14 والعظمى 24.

​مدن السواحل الشمالية:
​درجات الحرارة فى دمياط: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى العلمين: الصغرى 14 والعظمى 22.
​درجات الحرارة فى مطروح: الصغرى 15 والعظمى 22.
​درجات الحرارة فى السلوم: الصغرى 13 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى سيوة: الصغرى 11 والعظمى 25.

​مدن القناة وشمال سيناء:
​درجات الحرارة فى الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى السويس: الصغرى 15 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى العريش: الصغرى 12 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى رفح: الصغرى 11 والعظمى 22.

​جنوب سيناء:
​درجات الحرارة فى رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى نخل: الصغرى 06 والعظمى 22.
​درجات الحرارة فى كاترين: الصغرى 03 والعظمى 18.
​درجات الحرارة فى الطور: الصغرى 14 والعظمى 26.
​درجات الحرارة فى طابا: الصغرى 13 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 27.

​مدن البحر الأحمر:
​درجات الحرارة فى الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 27.
​درجات الحرارة فى مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 28.
​درجات الحرارة فى شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 31.
​درجات الحرارة فى حلايب: الصغرى 19 والعظمى 28.
​درجات الحرارة فى أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 28.
​درجات الحرارة فى رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 28.

​شمال الصعيد:
​درجات الحرارة فى الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25.

​جنوب الصعيد:
​درجات الحرارة فى أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26.
​درجات الحرارة فى سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27.
​درجات الحرارة فى قنا: الصغرى 13 والعظمى 30.
​درجات الحرارة فى الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 30.
​درجات الحرارة فى أسوان: الصغرى 15 والعظمى 31.
​درجات الحرارة فى الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 30.
​درجات الحرارة فى أبو سمبل: الصغرى 15 والعظمى 32.

