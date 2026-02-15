جيش الاحتلال يشنّ غارات على جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ سلسلة غارات جوية على بنى تحتية تابعة لـ"الحزب" في جنوب لبنان.

ذكر جيش الاحتلال أن موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مستودعات أسلحة حزب الله وقاذفات الصواريخ في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يواصل محاولاته لإعادة بناء بنيته التحتية في جنوب لبنان، وأن وجود مخابئ الأسلحة وقاذفات الصواريخ يمثل انتهاكاً لوقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024.



ألقت مسيرة إسرائيلية عبوات متفجرة على منزل غير مأهول في حي الكساير في بلدة ميس الجبل الحدودية جنوبي لبنان، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق لبنان.