إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
لأول مرة| دورة رمضانية للمصريين في السعودية
حماية المنافسة: إحالة متهمين للمحاكمة الجنائية في ممارسات احتكارية بسوق الدواجن
توافق مصري - بورندي على تعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة الأفريقية
أبل تختبر آيفون قابلًا للطي بتصميم يشبه هواتف Flip

احمد الشريف

كشفت منصة MacRumors، أن أبل بدأت في اختبار نموذج لآيفون قابل للطي بتصميم يشبه الهواتف «الصدفية» Flip، وفقًا لتسريب جديد من حساب صيني معروف باسم Fixed Focus Digital يستند إلى معلومات يقول إنها قادمة من سلسلة التوريد.​

وأوضحت المنصة أن هذا النموذج يأتي إضافة إلى مشروع آيفون قابل للطي أوسع حجمًا تعمل عليه أبل منذ فترة، ما يشير إلى أن الشركة تدرس أكثر من شكل لتقديم أول هاتف آيفون قابل للطي في السنوات المقبلة.​

تصميم صدفي ينافس Galaxy Z Flip و Razr

أشارت MacRumors إلى أن النموذج الجديد يعتمد فكرة الطي رأسيًا على غرار هواتف Samsung Galaxy Z Flip وMotorola Razr، بحيث يصبح الهاتف في وضع الطي صغيرًا وسهل الحمل في الجيب، ثم ينفتح كشاشة طويلة في الاستخدام اليومي.​

أكد التقرير أن أبل لم تحسم بعد ما إذا كان هذا الشكل سيدخل مرحلة الإنتاج الكمي، إذ ما زال الجهاز في مرحلة الاختبار الداخلي، بينما تظل الأولوية حاليًا للمشروع الأكبر الخاص بآيفون قابل للطي يفتح أفقيًا مثل الكتاب.​

آيفون قابل للطي بحجم كتاب قادم أولًا

أوضحت المنصة أن تقارير سابقة من الصحفي مارك جورمان في بلومبرغ ذكرت أن أبل «تستكشف» كذلك نموذجًا لآيفون قابل للطي بحجم أكبر، يفتح أفقيًا مثل الأجهزة اللوحية الصغيرة، مع شاشة داخلية واسعة لمشاهدة الفيديوهات والألعاب وتعدد المهام، على غرار هواتف Samsung Galaxy Z Fold.​

أشارت MacRumors إلى أن هذا الجهاز – المتوقع أن يكون أول آيفون قابل للطي يصل إلى الأسواق – يركز على تقديم شاشة كبيرة في الداخل مع شاشة خارجية أصغر، بينما يركز النموذج الصدفي على قابلية الحمل والطي إلى نصف الحجم عند عدم الاستخدام.​

مواصفات متوقعة لأول آيفون قابل للطي

أكد التقرير أن الشائعات المتداولة حول أول آيفون قابل للطي تشير إلى شاشة داخلية بقياس يقارب 7.8 بوصة بدون تجعّد واضح في المنتصف، مع شاشة خارجية بقياس نحو 5.5 بوصة للاستخدام السريع في وضع الإغلاق.​

أوضحت التسريبات أن الجهاز قد يأتي بمعالج A20 مع مودم اتصالات جديد يحمل اسم C2، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين ودعم تقنية Touch ID بشكل ما، مع توقّع إطلاقه بالتزامن مع هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في خريف العام المقبل.​

تركيز مختلف لكل نوع من الهواتف القابلة للطي

أشارت MacRumors إلى أن أبل تنظر إلى الهاتف القابل للطي بحجم الكتاب باعتباره خيارًا يناسب من يرغبون في شاشة أكبر للعمل الترفيهي والإنتاجي، بينما يخدم تصميم «Flip» الصدفي فئة المستخدمين الذين يهتمون أكثر بالحجم الصغير وسهولة وضع الهاتف في الجيب مع الحفاظ على تجربة آيفون الكاملة.​

أكد التقرير في الوقت نفسه أن وجود نموذج قيد الاختبار لا يعني بالضرورة إصداره تجاريًا، إذ قد تقرر أبل في النهاية تأجيل أو إلغاء فكرة آيفون Flip إذا رأت أن التنازلات التقنية المطلوبة في البطارية أو الكاميرا أو المتانة لا تتوافق مع معاييرها المعهودة.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

مصطفي يونس

مهيب عبد الهادي ينعى شقيق مصطفى يونس

العين

ربيعة أساسيا.. تشكيل العين أمام النصر بالدوري الإماراتي

فياريال

خيتافي يتقدم على فياريال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

بالصور

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

