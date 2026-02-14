أبل تختبر آيفون قابلًا للطي بتصميم يشبه هواتف Flip

كشفت منصة MacRumors، أن أبل بدأت في اختبار نموذج لآيفون قابل للطي بتصميم يشبه الهواتف «الصدفية» Flip، وفقًا لتسريب جديد من حساب صيني معروف باسم Fixed Focus Digital يستند إلى معلومات يقول إنها قادمة من سلسلة التوريد.​

وأوضحت المنصة أن هذا النموذج يأتي إضافة إلى مشروع آيفون قابل للطي أوسع حجمًا تعمل عليه أبل منذ فترة، ما يشير إلى أن الشركة تدرس أكثر من شكل لتقديم أول هاتف آيفون قابل للطي في السنوات المقبلة.​

تصميم صدفي ينافس Galaxy Z Flip و Razr

أشارت MacRumors إلى أن النموذج الجديد يعتمد فكرة الطي رأسيًا على غرار هواتف Samsung Galaxy Z Flip وMotorola Razr، بحيث يصبح الهاتف في وضع الطي صغيرًا وسهل الحمل في الجيب، ثم ينفتح كشاشة طويلة في الاستخدام اليومي.​

أكد التقرير أن أبل لم تحسم بعد ما إذا كان هذا الشكل سيدخل مرحلة الإنتاج الكمي، إذ ما زال الجهاز في مرحلة الاختبار الداخلي، بينما تظل الأولوية حاليًا للمشروع الأكبر الخاص بآيفون قابل للطي يفتح أفقيًا مثل الكتاب.​

آيفون قابل للطي بحجم كتاب قادم أولًا

أوضحت المنصة أن تقارير سابقة من الصحفي مارك جورمان في بلومبرغ ذكرت أن أبل «تستكشف» كذلك نموذجًا لآيفون قابل للطي بحجم أكبر، يفتح أفقيًا مثل الأجهزة اللوحية الصغيرة، مع شاشة داخلية واسعة لمشاهدة الفيديوهات والألعاب وتعدد المهام، على غرار هواتف Samsung Galaxy Z Fold.​

أشارت MacRumors إلى أن هذا الجهاز – المتوقع أن يكون أول آيفون قابل للطي يصل إلى الأسواق – يركز على تقديم شاشة كبيرة في الداخل مع شاشة خارجية أصغر، بينما يركز النموذج الصدفي على قابلية الحمل والطي إلى نصف الحجم عند عدم الاستخدام.​

مواصفات متوقعة لأول آيفون قابل للطي

أكد التقرير أن الشائعات المتداولة حول أول آيفون قابل للطي تشير إلى شاشة داخلية بقياس يقارب 7.8 بوصة بدون تجعّد واضح في المنتصف، مع شاشة خارجية بقياس نحو 5.5 بوصة للاستخدام السريع في وضع الإغلاق.​

أوضحت التسريبات أن الجهاز قد يأتي بمعالج A20 مع مودم اتصالات جديد يحمل اسم C2، بالإضافة إلى كاميرتين خلفيتين ودعم تقنية Touch ID بشكل ما، مع توقّع إطلاقه بالتزامن مع هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في خريف العام المقبل.​

تركيز مختلف لكل نوع من الهواتف القابلة للطي

أشارت MacRumors إلى أن أبل تنظر إلى الهاتف القابل للطي بحجم الكتاب باعتباره خيارًا يناسب من يرغبون في شاشة أكبر للعمل الترفيهي والإنتاجي، بينما يخدم تصميم «Flip» الصدفي فئة المستخدمين الذين يهتمون أكثر بالحجم الصغير وسهولة وضع الهاتف في الجيب مع الحفاظ على تجربة آيفون الكاملة.​

أكد التقرير في الوقت نفسه أن وجود نموذج قيد الاختبار لا يعني بالضرورة إصداره تجاريًا، إذ قد تقرر أبل في النهاية تأجيل أو إلغاء فكرة آيفون Flip إذا رأت أن التنازلات التقنية المطلوبة في البطارية أو الكاميرا أو المتانة لا تتوافق مع معاييرها المعهودة.