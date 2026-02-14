دون وقوع إصابات.. اندلاع حريق فى منزلين متجاورين بقنا

شهدت قرية دندرة التابعة لمركز قنا، اندلاع حريق فى منزلين متجاورين، دون وقوع أى ضحايا أو إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى منزلين بنطاق قرية دندرة، دون وقوع أى إصابات بين السكان.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتين إطفاء لموقع الحريق، للسيطرة على النيران، ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

فيما انتقل فريق من الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، لمتابعة الموقف، وتقييم نتائج الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





