كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني

علق الإعلامي أحمد موسى، على التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء قام بتكريم الوزراء السابقين بحضور الوزراء الجدد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أوجه التحية لكل الوزراء السابقين على كل ما قدموه في السنوات الماضية ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" كل من خدم مصر له كل التحية والتقدير"، مضيفا:" تكريم رئيس الوزراء للوزراء السابقين تقدير كبير لهم ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسي لهم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة يؤدي فيها مهمته التي تعتبر واجب وطني ".

