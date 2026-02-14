قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة غدا.. الأرصاد تكشف التفاصيل عن طقس الأحد
الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف
بيراميدز يهزم باور ديناموز بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في برامج الحماية رسالة طمأنة للمواطنين
مساحة عملاقة.. ماذا تقدم تويوتا إنوفا 2026 وكم سعرها في السعودية؟
أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة
شوط أول إيجابي بين إنتر ميلان ويوفنتوس بالدوري الإيطالي
دنيا سمير غانم: أنا مع التربية الحديثة للأطفال.. وخناقاتي مع زوجي على الواتس آب
الاتحاد المصري لكرة اليد يستنكر أحداث مباراة الأهلي وسموحة للناشئين ويوقع عقوبات
انفجار عنيف يهز طهران وتصاعد كثيف لأعمدة الدخان
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه .. غدا
القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا
برلمان

أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة

مصطفى أبو زهرة
مصطفى أبو زهرة

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل مصر.

وأكد أن توجيه الدولة بصرف مرتبات شهر فبراير مبكراً، إلى جانب تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان، يمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في توقيت بالغ الأهمية، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي ويخفف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار إلى أن استمرار استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وهو ما ينعكس إيجابياً على ملف التنمية البشرية وبناء قدرات الأجيال الجديدة.

وأضاف أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء إنسان مصري قادر على الإنتاج والمنافسة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي ومتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تكاملاً واضحاً بين الحماية الاجتماعية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة.

النواب السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

التطبيق

وزارة الداخلية تستحدث منصة التحقق البايومترى والمصادقة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

خبير اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية صمام أمان لضمان استمرار الإصلاح

فريق قونيا سبور

آلانيا سبور يفوز علي قونيا بالدوري التركي

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يخفضان فائدة الشهادات 1% دفعة واحدة| ملف

بنكا الأهلي ومصر يخفضان فائدة الشهادات 1% دفعة واحدة.. وخبير اقتصادي يعلق

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد