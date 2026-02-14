أبو زهرة: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تؤكد أولوية المواطن لدى الدولة

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بإطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه القرارات تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية داخل مصر.

وأكد أن توجيه الدولة بصرف مرتبات شهر فبراير مبكراً، إلى جانب تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان، يمثل استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين في توقيت بالغ الأهمية، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي ويخفف الضغوط الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية.

وأشار إلى أن استمرار استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وهو ما ينعكس إيجابياً على ملف التنمية البشرية وبناء قدرات الأجيال الجديدة.

وأضاف أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء إنسان مصري قادر على الإنتاج والمنافسة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الدولة في إدارة الملف الاقتصادي ومتابعة التعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يعزز الاستقرار المالي ويرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تكاملاً واضحاً بين الحماية الاجتماعية وبرامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة والمستدامة.