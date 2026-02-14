إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

وسط إستياء أهالى قرية بهاني بمحافظة المنوفية ،قام صاحب مسجد بتحويلة الى ثلاجة للبطاطس وذلك بعد إغلاقه.

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية بهناي بمركز الباجور في محافظة المنوفية واقعة جدل بين صاحب مسجد وأهالي القرية بعد قيام صاحب مسجد بإغلاقه لعمل زاوية صغيرة واستغلال المساحة الأخري لعمل ثلاجة بطاطس.

إغلاق المسجد

وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بصاحب المسجد يقوم بإغلاق المسجد بعمل بوابة وفتح جزء بسيط لعمل زاوية صغيرة للصلاة واستغلال باقي المسجد لعمل ثلاجة بطاطس.

مديرية الاوقاف

وأكد مصدر بمديرية الأوقاف، أن المسجد ليس تابعا لوزارة الأوقاف ولا تقام به صلاة الجمعة وإنما يتم الصلاة فيه للفروض فقط.

وأضاف المصدر أن المسجد يخضع لإشراف الأوقاف ولكنه أهالي ويحق لصاحبه أن يفعل به ما يشاء لأنه ملكية خاصة.

فيما انتقلت قوة من مركز مدينه الباجور لفحص شكوي الأهالي حيث سيتم إعادة فتح النوافذ التي تم إغلاقه لمخالفته تصاريح البناء.

وأكد مصدر بمركز الباجور، أنه سيتم مراجعة التراخيص والاحتياطات اللازمة للمسجد.

