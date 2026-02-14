قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
تحقيقات وملفات

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

المسجد
المسجد
مروة فاضل

وسط إستياء أهالى قرية بهاني بمحافظة المنوفية ،قام صاحب مسجد بتحويلة الى ثلاجة للبطاطس وذلك بعد إغلاقه.

تفاصيل الواقعة

شهدت قرية بهناي بمركز الباجور في محافظة المنوفية واقعة جدل بين صاحب مسجد وأهالي القرية بعد قيام صاحب مسجد بإغلاقه لعمل زاوية صغيرة واستغلال المساحة الأخري لعمل ثلاجة بطاطس. 

إغلاق المسجد

وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بصاحب المسجد يقوم بإغلاق المسجد بعمل بوابة وفتح جزء بسيط لعمل زاوية صغيرة للصلاة واستغلال باقي المسجد لعمل ثلاجة بطاطس.

مديرية الاوقاف

وأكد مصدر بمديرية الأوقاف، أن المسجد ليس تابعا لوزارة الأوقاف ولا تقام به صلاة الجمعة وإنما يتم الصلاة فيه للفروض فقط. 

وأضاف المصدر أن المسجد يخضع لإشراف الأوقاف ولكنه أهالي ويحق لصاحبه أن يفعل به ما يشاء لأنه ملكية خاصة. 

فيما انتقلت قوة من مركز مدينه الباجور لفحص شكوي الأهالي حيث سيتم إعادة فتح النوافذ التي تم إغلاقه لمخالفته تصاريح البناء. 

وأكد مصدر بمركز الباجور، أنه سيتم مراجعة التراخيص والاحتياطات اللازمة للمسجد. 

https://youtube.com/shorts/FYneMcpRKVY


 


 

المنوفية مسجد المنوفية تحويل مسجل لثلاجة بطاطس غلق مسجد

