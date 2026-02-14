5 دول أوروبية تلوّح بالمحاسبة.. قلق متصاعد من ملف الأسلحة الكيميائية الروسية

أعربت كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا عن قلق بالغ إزاء عدم قيام روسيا بتدمير جميع أسلحتها الكيميائية، مؤكدين أن هذا الملف يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمن الدولي، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

المعايير الدولية لحظر الأسلحة

وشددت الدول الخمس في بيان مشترك على أنها ستستخدم، إلى جانب شركائها، جميع أدوات السياسة المتاحة لضمان محاسبة روسيا، في خطوة تعكس تمسكها بالمعايير الدولية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية وضرورة الالتزام الكامل باتفاقية حظرها.

حدا للحرب في غزة

وعلى صعيد آخر؛ كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة هي التي وضعت حدا للحرب في غزة وليس الأمم المتحدة، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا نجحنا في تحرير المحتجزين في غزة والتصدي لتحركات إيران بالمنطقة، مشيرا إلى أن تقويض البرنامج النووي الإيراني تطلب تدخل الولايات المتحدة.

وأكد روبيو على أننا لا نريد أن يكون حلفاؤنا ضعفاء إضافة إلى أنه لا نريد السيطرة على أوروبا، متابعا أن العمل المشترك مع أوروبا سيساعد في استعادة سياسة خارجية عاقلة.