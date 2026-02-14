قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5 دول أوروبية تلوّح بالمحاسبة.. قلق متصاعد من ملف الأسلحة الكيميائية الروسية

الأسلحة الكيميائية
الأسلحة الكيميائية
محمد البدوي

أعربت كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا عن قلق بالغ إزاء عدم قيام روسيا بتدمير جميع أسلحتها الكيميائية، مؤكدين أن هذا الملف يثير مخاوف جدية تتعلق بالأمن الدولي، بحسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

المعايير الدولية لحظر الأسلحة

وشددت الدول الخمس في بيان مشترك على أنها ستستخدم، إلى جانب شركائها، جميع أدوات السياسة المتاحة لضمان محاسبة روسيا، في خطوة تعكس تمسكها بالمعايير الدولية الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية وضرورة الالتزام الكامل باتفاقية حظرها.

حدا للحرب في غزة

وعلى صعيد آخر؛ كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة هي التي وضعت حدا للحرب في غزة وليس الأمم المتحدة، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا نجحنا في تحرير المحتجزين في غزة والتصدي لتحركات إيران بالمنطقة، مشيرا إلى أن تقويض البرنامج النووي الإيراني تطلب تدخل الولايات المتحدة.

وأكد روبيو على أننا لا نريد أن يكون حلفاؤنا ضعفاء إضافة إلى أنه لا نريد السيطرة على أوروبا، متابعا أن العمل المشترك مع أوروبا سيساعد في استعادة سياسة خارجية عاقلة.

حظر الأسلحة روسيا المملكة المتحدة السويد السويد وفرنسا الأمن الدولي الأسلحة الكيميائية الأسلحة الولايات المتحدة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

زلزال - أرشيفي

بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

ل نوم الصائم طوال نهار رمضان يبطل الصوم؟

هل نوم الصائم طوال نهار رمضان يبطل الصوم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الشيخ سيد النقشبندي رحمه الله

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى رحيل كروان الإنشاد الشيخ سيد النقشبندي

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق التين.. غدًا

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق التين.. غدًا

بالصور

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

فيديو

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد