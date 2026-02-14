قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الضربات الأمريكية على إيران ستشمل المنشآت الحكومية والأمنية

غارات جوية
غارات جوية
محمود نوفل

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد يتطور إلى ما هو أخطر بكثير من الصراعات السابقة حيث تستعد القوات المسلحة الأمريكية لعمليات عسكرية قد تستمر لأسابيع.

وقالت “رويترز” أن الضربات الأمريكية المحتملة على إيران قد لا تقتصر على البنية التحتية النووية فحسب، بل قد تشمل أيضا المنشآت الحكومية والأمنية الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولان أمريكيان القول بأن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات متواصلة لأسابيع ضد إيران إذا لزم الأمر.


وفي قت لاحق من أمس الجمعة ؛ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تغيير النظام الإيراني قد يكون أفضل شيء قد يحدث.

وبين ترامب  أن حاملة طائرات ثانية تتجه إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير تفيد بأنها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد"، وهي أكبر حاملة طائرات تمتلكها الولايات المتحدة.


وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويروك تايمز"، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بأن الرئيس ترامب لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة عسكرية لإيران.

وقالت “نيويورك تايمز”،: إن الخيارات العسكرية التي يدرسها ترامب، تشمل اتخاذ إجراء عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية.
 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15إي" إلى المنطقة، مضيفة أن البنتاجون يستغل الوقت؛ لاستكمال بناء الأسطول الذي أعلن ترامب توجهه نحو إيران.

إيران أمريكا غارات أمريكية المنشآت النووية الإيرانية ترامب النظام الإيراني

