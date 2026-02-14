الدفاع الروسية: إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الليلة الماضية

أعلنت الدفاع الروسية، عن إسقاط 20 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الليلة الماضية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي الروسية في تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات أوريول وأستراخان وبريانسك وكورسك وليبيتسك ومنطقة موسكو.

وفي وقت سابق ؛ تمكنت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية سبع منها فوق القرم خلال 6 ساعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نفذت 7 ضربات جوية على منشآت الطاقة والوقود والنقل المستخدمة لأغراض عسكرية .

وذكرت الوزارة الروسية في بيان لها : الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 1243 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "فلامنغو" و39 صاروخ "هيمارس".







