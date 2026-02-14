قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح.. خير ما تبدأ به يومك فلا تتكاسل عنها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 14-2-2026
حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وضع حد لـ"إبادة" الشعب الفلسطيني
روبيو: احتمال نزاع عالمي جديد يلوح في الأفق.. والتحالف الغربي مطالب بالإصلاح
بداية من مايو.. الصين تطبق إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية
التضامن: 2000 شاب وفتاة يسجلون في الأسبوع الأول علي منصة “فرحة مصر ”
تأهل 6 مصريين لربع نهائي هيوستن للاسكواش
عاصفة في الدوري الفرنسي.. ديمبيلي ينتقد الفردية ..وإنريكي يرد: لا أحد فوق باريس سان جيرمان
سعر أونصة الذهب يتجاوز 5000 دولار مدعوماً برهانات خفض الفائدة الأمريكية
بكام الكيلو النهارده؟.. أسعار اللحوم في الأسواق السبت | وهذا سعر الحي
جامعة القاهرة تتصدر المشهد العالمي.. فصل جديد من الانجازات تسطره Springer Nature

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إنجاز دولي جديد يعزز ريادتها الأكاديمية، تصدرت جامعة القاهرة عناوين المؤسسات التعليمية العالمية بعد اختيارها من قبل دار النشر الدولية المرموقة Springer Nature لتكون محور فصل خاص في أحدث إصداراتها حول مبادرات الاستدامة في التعليم العالي.

وأعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور فصل خاص في كتاب صادر عن Springer Nature يوثق الاستراتيجية المتكاملة لجامعة القاهرة في مجال التنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على النموذج المصري المبتكر في دمج أبعاد الاستدامة داخل المنظومة الجامعية، بما جعل الجامعة مرجعًا دوليًا في هذا المجال.

وأكد رئيس الجامعة، أن توثيق تجربة جامعة القاهرة في دار نشر عالمية بحجم Springer Nature لا يمثل مجرد إنجاز أكاديمي، بل يعد اعترافًا دوليًا بنجاح الجامعة في صياغة نموذج متكامل يربط بين التحول الرقمي والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بجعل الاستدامة جزءًا أصيلًا من هويتها الأكاديمية والبحثية، بما يعزز دورها كمركز إشعاع إقليمي لنشر ثقافة التنمية المستدامة.

وأضاف أن إدراج هذا الفصل ضمن سلسلة منشورات Springer Nature المتخصصة يمثل شهادة ثقة عالمية في قدرة جامعة القاهرة على تصميم وتنفيذ استراتيجيات متقدمة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويعكس في الوقت نفسه تضافر جهود كوادرها الأكاديمية والإدارية، ويضع الجامعة في مصاف الجامعات الخضراء عالميًا، مؤكدًا استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025–2030) بما يرسخ مكانتها نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدراج تجربة جامعة القاهرة في إصدار دولي مرموق يعكس نجاح الجامعة في تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات تطبيقية تمتد آثارها إلى المجتمع المحيط، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على توسيع مبادراتها البيئية والمجتمعية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، وترسيخ دور الجامعة كبيت خبرة وطني يقود التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سهير رمضان فهمي، مستشار رئيس الجامعة لشئون التنمية المستدامة وعميد كلية العلوم، أن هذا الفصل يبرز دور جامعة القاهرة كحاضنة للابتكار، حيث لم تقتصر جهودها على الجانب النظري، بل قدمت حلولًا عملية للتحديات البيئية والاجتماعية، مما عزز مكانتها في المؤشرات الدولية مثل مؤشر AASHE للاستدامة. وأضافت أن مبادئ التنمية المستدامة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه المشروعات والبرامج والمبادرات الرئيسية للجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والعمليات التشغيلية والشراكات، مؤكدة أن إدراج هذه الممارسات في نشر دولي مرموق يعكس نجاح الجامعة في تحويل مفاهيم الاستدامة إلى أهداف قابلة للقياس على مستوى الحرم الجامعي.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد نجيب محمد، المنسق العام لمكتب الاستدامة، أن صدور فصل بعنوان «استراتيجية جامعة القاهرة المتكاملة للتنمية المستدامة» ضمن كتاب دولي متخصص في مبادرات الاستدامة بمؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة مهمة في دعم التخطيط الاستراتيجي للجامعة نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط خفض التكاليف والهدر، بل تسهم أيضًا في تحسين بيئة التعلم والعمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى الجامعة من خلالها إلى أن تكون قاطرة للتنمية المستدامة عبر التعليم والابتكار.

الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعد من الجامعات الرائدة في مصر في تطبيق سياسات الاستدامة عبر مجالات متعددة، تشمل التعليم والبحث العلمي، وتطوير البيئة الحضرية للحرم الجامعي، وعمليات التشغيل والنقل وإدارة النفايات وجودة البيئة، والمشاركة المجتمعية، وبناء الشراكات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب إنشاء مكتب الاستدامة الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتوطين سياسات التنمية المستدامة داخل الجامعة.

