جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع جنوب الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثمان شاب ملقى داخل إحدى الترع بمنطقة المساندة بدائرة مركز العياط، في واقعة غامضة أثارت حالة من الذهول بين الأهالي.

وباشرت فرق البحث جهودًا مكثفة فور البلاغ، حيث جرى فحص علاقات المجني عليه، وتتبع تحركاته الأخيرة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، إلى جانب الاستماع لأقوال الشهود.



وأسفرت التحريات خلال أقل من 12 ساعة عن تحديد هوية المتهم، وتبين أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.