قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عراقجي: الاتفاق المؤقت مع واشنطن خطوة أولى.. والملف النووي سيُناقش لاحقا
عميد كلية الدعوة: استقرار الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع
ترامب يدعم منتخب أمريكا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.. وبوتشيتينو يتعهد بإسعاد الجماهير
"العلاج في الشارع" بديل فعّال.. خبير يكشف أسباب عودة المدمنين للتعاطي
قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات
تبدأ من 749 ألف جنيه.. 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر
كأس العالم 2026 | كندا تتأخر بهدف أمام البوسنة في الشوط الأول
التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة على خريطة التصنيفات الدولية
طلاب الثانوية الأزهرية في اختبار حقيقي أمام الفيزياء غدا
بسبب برمودا .. منع مستشار زاهي حواس من دخول حديقة عامة بمدينة فوة الأثرية
هل أرباح الودائع البنكية حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الخارجية الإيرانية: تقدم كبير في المباحثات.. ومضيق هرمز خاضع لسيادة إيران وسلطنة عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للموظفين

إجازة رأس السنة الهجرية 2026
إجازة رأس السنة الهجرية 2026
خالد يوسف

تزايدت معدلات البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448، والتي تُعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموعد الرسمي للإجازة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية، فإجازة رأس السنة الهجرية 1448 أول إجازة رسمية في شهر يونيو الجاري، ستوافق يوم الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عن اعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

موعد رأس السنة الهجرية 1448

وفقا للحساب الفلكية، تحل إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026.

ويترقب المواطنون إعلان دار الإفتاء المصرية موعد انتهاء العام الهجري 1447، وبداية 1448، وذلك من خلال استطلاع هلال شهر محرّم، بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 يونيو الجاري.

ويتم التحقق مما إذا كان شهر ذو الحجة 29 يومًا، فإذا ثبتت رؤية الهلال، يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر محرّم وبداية السنة الهجرية الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 هو أول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ.

الإجازات الرسمية 2026

وتكون الإجازات والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة.

قرار الحكومة إجازة رأس السنة الهجرية 2026 انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور مصطفى مدبولي الموعد الرسمي للإجازة إجازة رأس السنة الهجرية 1448

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

ترشيحاتنا

الدكتور حسام عبدالغفار

متحدث الصحة: الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة طبيب

جانب من الحلقة

يمن الحماقى : الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني حال تطبيقه بانتظام

الإدمان

خبير مكافحة إدمان: لا توجد قاعدة ثابتة لتحديد طريقة العلاج

بالصور

الصور الأولى من حفل زفاف زياد ابن الفنان سيد رجب

حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب

طريقة عمل المارشميلو في المنزل.. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة تحذر .. ضرب الأطفال يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويزيد فرص عدوانيتهم

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس؟ تعزيز المناعة

فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية

فيديو

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد