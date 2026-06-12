بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للموظفين

تزايدت معدلات البحث من قبل الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448، والتي تُعد أول إجازة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموعد الرسمي للإجازة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1448

ووفقًا لأجندة العطلات الرسمية، فإجازة رأس السنة الهجرية 1448 أول إجازة رسمية في شهر يونيو الجاري، ستوافق يوم الخميس الموافق 18 من الشهر الجاري.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، عن اعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

موعد رأس السنة الهجرية 1448

وفقا للحساب الفلكية، تحل إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026.

ويترقب المواطنون إعلان دار الإفتاء المصرية موعد انتهاء العام الهجري 1447، وبداية 1448، وذلك من خلال استطلاع هلال شهر محرّم، بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 يونيو الجاري.

ويتم التحقق مما إذا كان شهر ذو الحجة 29 يومًا، فإذا ثبتت رؤية الهلال، يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر محرّم وبداية السنة الهجرية الجديدة، أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 هو أول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ.

الإجازات الرسمية 2026

وتكون الإجازات والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

- يوم الخميس 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الخميس 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

- يوم الخميس 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

- يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة.