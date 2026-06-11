الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بأمر "المركزي" .. تفاصيل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 هــ .

قال بيان مقتضب صادر عن البنك المركزي المصري، إنه من المقرر عودة العمل في كافة البنوك وفروعها المنتشرة على مستوي الجمهورية اعتبارا من الأحد 21 يونيو 2026.

بموجب قرار البنك المركزي المصري الصادر بتعطيل العمل في البنوك، سيحصل كافة العاملين بالجهاز المصرفي على مستوى الجمهورية بمختلف الإدارات والمواقع المصرفية؛ علي 3 أيام إجازة .

تتضمن الـ3 أيام الإجازة يومي الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت أسبوعيا.

ويتم العودة للعمل مرة أخري في المواعيد الرسمية اعتبارا من يوم الأحد التالي له.