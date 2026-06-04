البنك المركزي يعلن تفاصيل طرح أذون بـ197.5 مليار جنيه .. اليوم

ارتفعت طلبات الحصول الإكتتاب في أذون الخزانة المحلية والمطروحة في مزاد ظهر اليوم الخميس 4-6-2026 من قبل البنك المركزي إلي 2086 طلبا.

وصعدت جملة الاستثمارات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين في عطاء جري تنظيمه اليوم إلي 197.511 مليار جنيه من أصل 95 مليار جنيه بما يمثل 107.09% نمو عن المستهدف.

وبحسب ما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن طروحات أذون الخزانة يتم تنظيمها بصورة دورية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الطرح

وسجل إجمالي طلبات شراء أجل 364 يوما 747 طلبا بقيمة 65.48 مليون جنيه من أصل 70 مليار جنيه مستهدفة .

وبلغ متوسط سعر الفائدة المعروض 26.167% وأقل سعر بنسبة 23.75% وأعلي سعر فائدة بسنبة 30%.

وصل حجم طلبات الشراء المعروضة في اجل 182 يوما 1339 طلبًا بقيمة 132.031 مليار جنيه من أصل25 مليار جنيه .

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبول 25.49% وأقل سعر بنسبة 24.289% وأعلي سعر بنسبة 25.991%.