مفيش فلوس في المكن.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الـATM قبل عيد الأضحى

تقدم النائب أشرف سعد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بشأن أزمة نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي «ATM» بعدد من المحافظات، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على سحب الأموال.



وأكد عضو النواب أن عدداً كبيراً من المواطنين اشتكوا خلال الأيام الماضية من نفاد الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي، الأمر الذي تسبب في حالة من الزحام والتكدس أمام الماكينات، فضلًا عن استغلال بعض المواطنين بفرض رسوم إضافية غير قانونية مقابل توفير السيولة.



وأشار إلى أن الأزمة تتكرر خلال المواسم والأعياد، ما يتطلب وجود خطة استباقية من البنوك لتغذية الماكينات بشكل دوري ومنتظم، خاصة مع زيادة معدلات السحب قبل عيد الأضحى.



وطالب بسرعة التدخل لتوفير السيولة بكافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الرقابة على أعمال تغذية الماكينات، وضمان استمرار الخدمات البنكية للمواطنين دون معاناة أو استغلال.

خطة عاجلة لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية



كما دعا إلى وضع خطة عاجلة للتعامل مع الضغط المتزايد خلال المواسم، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية وتجنب تكرار الأزمة مستقبلاً.