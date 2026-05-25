قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سرقة في أمستردام.. حادث مفاجئ يؤخر انضمام سعود عبد الحميد لمعسكر السعودية
الرئيس السيسي يهنىء مسلمي مصر في الخارج بحلول عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 بالقاهرة و المحافظات
الأعلى للإعلام يتلقى شكاوى من مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضد 3 مواقع إخبارية
المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.. مشروع ضخم يعيد رسم خريطة الثروات ويكشف أسرارًا مدفونة تحت الأرض
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
19 ألف شقة جديدة لمحدودي الدخل.. والإسكان تعلن مد فترة التقديم
فتاوى| الإفتاء تواسي مشتاقي الحج غير القادرين: لا تشعر بالضعط فالله يعلم قدرتك ويقبل نيتك الصادقة.. الأزهر يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في الطريق العام.. يوم التروية 2026..ماذا يفعل الحاج فيه؟
الجرام بـ 5840.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين
وسط أجواء مبهجة.. شاب يرش المياه على الحجاج لتخفيف حرارة الجو عن ضيوف الرحمن
هند صبري تخرج عن صمتها لأول مرة وترد على أزمة مناعة.. تفاصيل
براءة الفنان فادي خفاجة في قضية سب وقذف مها أحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائد منتخب مصر للناشئين: أغلقنا صفحة كوت ديفوار.. وهذا سلاحنا أمام تنزانيا

أحمد صفوت
أحمد صفوت
عبدالله هشام

أكد أحمد صفوت، قائد منتخبنا الوطني للناشئين، تمسك المنتخب بالذهاب لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا، المقامة حالياً بالمغرب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة الفوز برباعية علي كوت ديفوار في ربع النهائي.

وأضاف صفوت ان الأداء الجماعي والروح القتالية، أهم ما يميز المنتخب، موضحا أن حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب، يبذل قصارى جهده مع المنتخب، وجميع أعضاء الجهاز الفني من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأشار قائد المنتخب إلى أن اللاعبين تعاهدوا  على تقديم كل ما لديهم في المباراة المقبلة أمام تنزانيا، في نصف النهائي من أجل الفوز، والتأهل للمباراة النهائية وإسعاد الجماهير المصرية.

منتخب مصر في نصف النهائي

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا،في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب انتصار مستحق على منتخب كوت ديفوار في مواجهة قوية جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال اللقاء، ليحسموا المواجهة بنتيجة 3-1، مؤكدين رغبتهم الكبيرة في المنافسة على اللقب القاري ومواصلة المشوار بنجاح نحو منصة التتويج.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا
ويضرب منتخب مصر موعدًا قويًا في الدور نصف النهائي أمام منتخب تنزانيا تحت 17 عامًا، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة الصغار إلى مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حصد البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين مصر وتنزانيا، يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به منتخب تنزانيا خلال البطولة الحالية.

أحمد صفوت حسين عبداللطيف منتخب مصر أمم أفريقيا منتخب الناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

الذهب

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة لراغبي الشراء

مصطفي محمد

محاولات لتهدئة الأجواء بين حسام حسن ومصطفى محمد قبل سفر المنتخب إلى أمريكا

ترشيحاتنا

الزمالك

أبرزهم باريس سان جيرمان.. الزمالك يشكر الأندية والمؤسسات على تهنئته بلقب الدوري المصري

أليجري

أليجري يعلن تحمله المسئولية بعد فشل ميلان في التأهل لأبطال أوروبا

أحمد صفوت

قائد منتخب مصر للناشئين: أغلقنا صفحة كوت ديفوار.. وهذا سلاحنا أمام تنزانيا

بالصور

إيمان العاصي تتألق بإطلالة رياضية.. صور

إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية
إيمان العاصي تثير الجدل بإطلالة رياضية

لأصحاب الدايت.. 6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف
لاصحاب الدايت..6 وصفات موهيتو صحية ومنعشة لصيف

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد