قائد منتخب مصر للناشئين: أغلقنا صفحة كوت ديفوار.. وهذا سلاحنا أمام تنزانيا

أكد أحمد صفوت، قائد منتخبنا الوطني للناشئين، تمسك المنتخب بالذهاب لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا، المقامة حالياً بالمغرب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة الفوز برباعية علي كوت ديفوار في ربع النهائي.

وأضاف صفوت ان الأداء الجماعي والروح القتالية، أهم ما يميز المنتخب، موضحا أن حسين عبداللطيف، المدير الفني للمنتخب، يبذل قصارى جهده مع المنتخب، وجميع أعضاء الجهاز الفني من أجل تحقيق إنجاز للكرة المصرية.

وأشار قائد المنتخب إلى أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم في المباراة المقبلة أمام تنزانيا، في نصف النهائي من أجل الفوز، والتأهل للمباراة النهائية وإسعاد الجماهير المصرية.

منتخب مصر في نصف النهائي

نجح منتخب مصر تحت 17 عامًا،في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب انتصار مستحق على منتخب كوت ديفوار في مواجهة قوية جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً مميزًا طوال اللقاء، ليحسموا المواجهة بنتيجة 3-1، مؤكدين رغبتهم الكبيرة في المنافسة على اللقب القاري ومواصلة المشوار بنجاح نحو منصة التتويج.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا

ويضرب منتخب مصر موعدًا قويًا في الدور نصف النهائي أمام منتخب تنزانيا تحت 17 عامًا، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة الصغار إلى مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة من حصد البطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين مصر وتنزانيا، يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين، خاصة بعد المستوى الجيد الذي ظهر به منتخب تنزانيا خلال البطولة الحالية.