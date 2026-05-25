رفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب وشارع الشيمى ببولاق | صور

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة رؤساء أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل لرفع تجمعات القمامة بمحيط الطريق الدائرى نطاق المنيب وبشارع الشيمى بترعة الزمر.

كما شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير وتحسين المظهر الجمالى للمناطق المذكورة، فى إستجابة فورية لشكاوى المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعى.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الجيزة تم توجيه حملة من إدارات النظافة بأحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة مدعمة بمعدات وسيارات الهيئة وتم رفع كافة التراكمات وتضمين المواقع بجداول ورديات النظافة لمنع ظهور التجمعات مرة أخرى.

تضمنت تكليفات المحافظ تشديد الرقابة على أعمال رفع تجمعات القمامة ورصد إلقاء سيارات النقل للمخلفات بمحيط الطرق والمحاور وتوقيع العقوبات القانونية علي أصحابها.