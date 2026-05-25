محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات مصغرة لعدد من مديري الشئون القانونية

أصدر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قرارا برقم (902) تضمن حركة تنقلات مصغرة لعدد من مديري الشئون القانونية بنطاق الوحدات المحلية.

وشملت الحركة تصعيد عبير شعبان زعزع باحثة بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف مديرا للشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، وتصعيد الباحث موسي موسي حسن باحث بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا مديرا للشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .

كما تضمنت الحركة نقل عادل عبد المرضي التراس مدير الشئون القانونية لمركز ومدينة منوف وعصام رمضان الخطيب مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا الي الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

كما شملت الحركة نقل سعيد فهمي عبده باحث بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ونقل دينا محمد السرسي باحثة بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف الي الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان .

وأشار محافظ المنوفية ان الحركة تستهدف تصعيد كوادر جديدة قادرة علي إنجاز المهام وتلبية مطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات.