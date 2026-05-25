محافظ المنوفية يتابع إجراءات التعامل مع موسم ارتفاع منسوب نهر النيل

عقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الإجراءات الاستباقية للتعامل مع احتمالية قرب موسم ارتفاع منسوب نهر النيل والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز أشمون ومنوف والشهداء وتلا والسادات ، مدير مديرية الزراعة ، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ، مدير عام إدارة حماية نهر النيل جنوب رشيد ، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة التنسيق الكامل والمستمر بين أجهزة الري وحماية النيل والوحدات المحلية ، لضمان المتابعة الميدانية الدقيقة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة لحماية المواطنين.

وتناشد محافظة المنوفية ، المواطنين والمنتفعين وأصحاب الأنشطة القائمة على أراضي طرح النيل بنطاق أشمون ومنوف والشهداء وتلا والسادات ، بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم ، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.