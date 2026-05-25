محافظ المنوفية: استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي خلال إجازة عيد الأضحى

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، بالتخفيف عن مرضى التأمين الصحي خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وضمان انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية دون تأثر خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية .

أشار الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من إعداد خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع فترة العيد، تضمنت عدداً من الإجراءات والتيسيرات ، شملت:

• فتح عيادات تكرار الأمراض المزمنة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك تسهيلا علي المرضي من كبار السن

• حيث يتم العمل بعيادات ابو بكر الصديق ومنوف الشاملة ايام الثلاثاء والسبت والأحد خلال أجازة عيد الاضحى المبارك

• كما سيتم فتح مكاتب خدمة العملاء في عيادات ابو بكر الصديق ومنوف ايام الثلاثاء والسبت والأحد

• فتح مكتب الجامعة بمستشفي الجامعة ايام السبت والأحد ، وذلك لخدمات الإقامة وحجز المستشفيات والطوارئ خلال أيام العيد

• كما تقرر رفع درجة الطوارئ القصوى بعمل غرفة عمليات لجميع مديري الإدارات والمناطق لمتابعة مواقع العمل حرصا على تأدية الخدمة على خير وجه .

وشدد محافظ المنوفية على الجاهزية الكاملة لجميع الفرق الطبية والإدارية خلال اجازة عيد الاضحى المبارك لضمان تقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم، مؤكداً على استمرارا إتخاذ المزيد من الاجراءات والقرارات الجادة التي تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.