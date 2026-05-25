جو العيد.. مفاجأة في حالة الطقس أول أيام الإجازة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 26 مايو وحتى السبت 30 مايو 2026، في ظل توقعات باستمرار أجواء مستقرة نسبيًا على أغلب أنحاء الجمهورية مع اختلافات طفيفة في درجات الحرارة بين يوم وآخر.

طقس أول أيام العيد

أوضحت الهيئة أن الطقس خلال تلك الفترة سيكون معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، مائلًا للحرارة خلال النهار على السواحل الشمالية، وحارًا على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يستمر شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، على أن يكون الطقس معتدلًا إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب نشاط رياح متقطع على أغلب الأنحاء من الثلاثاء وحتى السبت، ما يسهم في تلطيف الأجواء.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، جاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدار أيام العيد متقاربة نسبيًا، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 و32 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 24 و27 درجة، في حين ترتفع على شمال الصعيد لتصل إلى 34 درجة، وتبلغ ذروتها في جنوب الصعيد لتتراوح بين 37 و38 درجة مئوية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد تشهد حاليًا عودة تدريجية للأجواء الربيعية المعتدلة، وهو ما يمثل فترة مهمة لراحة المحاصيل الزراعية بعد موجات الحر السابقة، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء ستنعكس إيجابًا أيضًا على المواطنين خلال عطلة العيد.

وأضاف فهيم أن هذه الحالة الجوية تتزامن مع فترة انتقالية في التقويم الزراعي، ما يمنح النباتات فرصة لاستعادة توازنها الحيوي، كما يوفر للمزارعين بيئة مناسبة لضبط برامج الري والتسميد قبل دخول ذروة فصل الصيف، لافتًا إلى أن الأجواء الليلية والصباحية ستظل مائلة للبرودة نسبيًا على بعض المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى والسواحل وسيناء.

وأشار إلى أن التوقعات المناخية تؤكد استمرار الاستقرار الجوي حتى نهاية إجازة عيد الأضحى، مع طقس مناسب للأنشطة الخارجية والتنزه دون التعرض لإجهاد حراري كبير، داعيًا المواطنين إلى استغلال هذه الفترة في الاستمتاع بالأجواء المعتدلة، مع الالتزام بالإرشادات الزراعية لتحقيق أفضل استفادة من الحالة المناخية الحالية.

منخفض جوي

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يسهم في انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة خلال هذه الفترة من العام بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، موضحة أن هذا التأثير سيستمر خلال الساعات المقبلة وحتى فترة عيد الأضحى المبارك، ما ينعكس على تحسن نسبي في حالة الطقس واعتدال الأجواء مقارنة بالأيام الماضية.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن وجود السحب المنخفضة والمتوسطة يساعد على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار، وهو ما يؤدي إلى شعور أكبر بالراحة خاصة بالمناطق الساحلية ومحافظات شمال البلاد.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستدور حول 30 و31 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان.

وأوضحت أن ساعات الليل ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين 18 و19 درجة مئوية، ما يمنح إحساسًا بأجواء لطيفة ومائلة للبرودة الخفيفة، لاسيما في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة والساحلية.

كما لفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمالية امتدادها بشكل محدود وغير مؤثر إلى بعض المناطق الداخلية.