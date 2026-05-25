قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى.. وزير التموين يوجه بتأمين توافر السلع واللحوم بكافة المحافظات
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. ظهرت الآن
وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026
عرض حياة الغير للخطير.. القبض على سائق تريلا ثبت الكشاف العالي الخلفي
وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة معدلات التصدير
الحكومة : تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار ..والانتهاء من تسوية كامل المستحقات 10 يونيو
كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة
الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة
مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي.. وتحذيرات من تداعيات تهدد أسواق الطاقة العالمية
تعالوا ورايا أنا.. منافسة طريفة بين مدرس وزميلته بالدقهلية تشعل منصات التواصل
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض أول مبارياته الودية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، عندما يلتقي منافسه منتخب روسيا مساء الخميس المقبل.

وتقام مباراة مصر وروسيا يوم الخميس 28 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وتنقل قناة “أون سبورت” المباراة حصريًا، بعد حصولها على حقوق بث المباريات الودية الخاصة بالمنتخب المصري.

ومن المتوقع أن يلعب حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالي : 

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: هيثم حسن - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

مباريات مجموعة مصر في كأس العالم
ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مصر × بلجيكا: 15 يونيو – 10 مساءً بتوقيت القاهرة

مصر × نيوزيلندا: 22 يونيو – 4 صباحًا بتوقيت القاهرة

مصر × إيران: 27 يونيو – 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر كأس العالم مصر ضد روسيا مصر وروسيا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

ترشيحاتنا

علي الغزولي

أول تعليق من المخرج علي الغزولي بعد خروجه من المستشفى.. خاص

عرض أنثي

يرصد معاناة المرأة.. فرقة أسوان تقدم "أنثى" ضمن مهرجان نوادي المسرح

مجذوب أونسة

وفاة الفنان السوداني مجذوب أونسة فى حادث سير

بالصور

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال

فيديو

نيازك من صنع البشر

نيازك بشرية تهدد الأرض .. ماذا وراء حطام الفضاء ؟

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد