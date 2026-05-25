رياضة

حسين عبد اللطيف: التواجد بين الكبار طبيعي لمنتخب مصر

رباب الهواري

أكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر للناشئين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، عقب الفوز المميز على منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشددًا على أن وجود المنتخب بين الأربعة الكبار يُعد أمرًا طبيعيًا يعكس تاريخ الكرة المصرية ومكانتها القارية.

هدفنا تحقق بالتأهل إلى كأس العالم

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني واللاعبين تعاملوا مع البطولة خطوة بخطوة منذ البداية، وكان الهدف الأساسي هو حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للناشئين، وهو ما تحقق بالفعل بعد الوصول إلى الدور ربع النهائي. وأضاف أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وروحًا قتالية عالية خلال المواجهة الأخيرة، ونجحوا في تنفيذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب أمام منافس قوي بحجم منتخب كوت ديفوار.

وأشار حسين عبد اللطيف إلى أن المنتخب المصري استحق الفوز بفضل التركيز الكبير واستغلال الفرص المتاحة بصورة مثالية، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا مباراة قوية على المستويين الفني والبدني.

إشادة بروح اللاعبين وأدائهم

وحرص مدرب منتخب مصر على توجيه الشكر لجميع اللاعبين بعد الأداء المميز الذي ظهروا به طوال المباراة، مؤكدًا أن الروح الجماعية والانضباط داخل الملعب كانا من أهم أسباب الانتصار والتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف أن ثقته في اللاعبين كانت كبيرة قبل اللقاء، خاصة بعد التحضيرات القوية التي سبقت المواجهة، مشيرًا إلى أن المنتخب يمتلك عناصر واعدة قادرة على مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من النجاحات خلال البطولة.

التركيز يتحول إلى مواجهة تنزانيا

واختتم حسين عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيحتفل بالفوز والتأهل خلال الساعات المقبلة، قبل غلق صفحة مباراة كوت ديفوار بشكل كامل، والتركيز مباشرة على المواجهة المرتقبة أمام منتخب تنزانيا في الدور نصف النهائي، سعيًا لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الإفريقي

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
غرام فى الكرنك
