حسين عبد اللطيف يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار

استقر حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 سنة على التشكيل المتوقع لمواجهة منتخب كوت ديفوار، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين.

ويحتضن استاد مركب محمد السادس بالمغرب المواجهة المرتقبة، التي تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين بعد نجاحهما رسميًا في حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقبلة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، عقب التعادل مع إثيوبيا دون أهداف، والفوز على تونس بنتيجة 2-1، قبل الخسارة أمام المغرب بالنتيجة ذاتها.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد جمال – آدم يوسف – عادل علاء – محمد السيد "الديزل".

خط الوسط: أحمد بشير – عمر فودة – عبدالله عمرو – يوسف عثمان – أحمد صفوت.

خط الهجوم: أدهم حسيب.

